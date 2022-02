PM apreende arma de fogo com suspeito de agredir a companheira em Socorro

Na manhã desse domingo (13), policiais da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) apreenderam uma arma de fogo que pertencia a um homem suspeito de agredir a companheira, no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe da Força Tática foi acionada para atender a denúncia de que um homem havia agredido a própria companheira e foi imediatamente averiguar o fato. Na residência do casal, populares informaram que a vítima estava recebendo atendimento médico no Hospital José Franco.

Em busca de mais informações, os policiais foram até a unidade de saúde, onde falaram com a vítima e constataram que ela apresentava diversos ferimentos no corpo. A mulher confirmou que havia sido vítima de violência doméstica, como também, relatou aos policiais que o seu companheiro mantinha uma arma de fogo escondida na residência da família.

Com autorização da denunciante, a equipe policial realizou buscas no imóvel e apreendeu o armamento, uma pistola calibre 40, e um carregador com dez munições. O suposto agressor evadiu-se do local antes da chegada dos militares.

A arma apreendida foi encaminhada à Delegacia Plantonista para o prosseguimento das investigações sobre as suspeitas de porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica.

Fonte: Ascom PM/SE