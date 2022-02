Rayane Figliuzzi, blogueira carioca procurada por estelionato, é presa em Areal

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha é especializada no chamado “golpe do motoboy”, em que os criminosos ligavam para as vítimas se passando por representantes de agências bancárias, comunicavam que foi identificada uma compra suspeita, pediam para a vítima digitar a senha do cartão e enviavam um motoboy para recolher o cartão para que fosse descartado.

A blogueira foi presa quando estava em um restaurante em Areal. A Polícia Militar recebeu informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro informando que estava monitorando a suspeita, contra a qual havia um mandado de prisão preventiva expedido, e que ela estava em um estabelecimento na Rua Mônica Quintella, no Centro de Areal. Ela foi localizada após ser monitorada por cerca de quatro horas.