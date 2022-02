Trabalhadores rodoviários voltam a paralisar desde as primeiras horas desta segunda-feira

Rodoviários de empresa Modelo, que integra o transporte coletivo, voltaram a cruzar os braços desde as primeiras horas desta segunda-feira (14). A mobilização afeta o serviço do transporte público em toda a região metropolitana.

Em Aracaju, 69 coletivos que atendem 19 linhas não circularam, já no município de São Cristóvão uma linha deixou de operar.

Os colaboradores cobram a regularização do atraso no pagamento do salário do mês de janeiro. Segundo eles, a proposta da empresa é efetuar o depósito de 40% do vencimento hoje, numa escala definida por ordem alfabética.

As informações passadas pela SMTT são de que ônibus extras de outras empresas cederam alguns veículos para não deixar os passageiros sem atendimento.

Em nota, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju explica que colaboradores do Grupo Modelo paralisaram as atividades na manhã desta segunda, em reivindicação a questões trabalhistas, e que o órgão já entrou em contato com as demais empresas que fazem parte do sistema de transporte coletivo e ônibus extras foram colocados em operação para amenizar os prejuízos causados pelas linhas que foram afetadas pela paralisação.

Na última sexta-feira (11), o empresário Adierson Monteiro enviou uma mensagem aos rodoviários, informando que “apesar de todos esforços realizados pela diretoria para quitar nesta sexta os compromissos assumidos com todos os colaboradores, infelizmente não foi possível cumprir. Realizaremos o pagamento do salário de janeiro em duas etapas da seguinte forma:1ª Etapa – Adiantamento janeiro: De Segunda-feira (14/02) a Sexta-feira (18/02) todos os funcionários2º Etapa – Saldo salário janeiro: De Segunda-feira (21/02) a Sexta-feira (25/02) todos os funcionários. Assim a empresa quitará o salário de janeiro até o dia 25/02/22. Contamos com a colaboração de todos”.