Sealba proporciona sinergia entre o turismo e agronegócio

Estande da Setur disponibilizou para o visitante material promocional composto por folheteria com informações turísticas sobre o destino Sergipe

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, participou nesta sexta-feira, 11, da solenidade de abertura da Sealba AgroShow, realizada no Parque Cunha Meneses, em Itabaiana, no agreste sergipano. Promovido pela Federação de Agricultura e Pecuária de Sergipe (Faese) e o Governo de Itabaiana, o evento consiste na maior vitrine do agronegócio da região reunindo as maiores empresas de máquinas, implementos, insumos, veículos, genética e serviços.

Durante o evento, o estande da Setur disponibilizou para o visitante material promocional composto por folheteria com informações turísticas sobre o destino Sergipe, caneta e lixeira ecológica. O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, destaca sua satisfação com a retomada dos eventos de um modo geral, enfatizando que o Brasil é uma fronteira agrícola, e um evento desse porte em Sergipe traz pessoas do Brasil inteiro movimentando uma cadeia muito forte no Estado em todo o país, proporcionando também às pessoas presentes neste evento, sergipanos e turistas que se sintam motivados a visitar os produtos de turismo de Sergipe. “A Setur não poderia deixar de estar presente num local que reúne tantas pessoas do Brasil inteiro para divulgar os nossos atrativos turísticos de um modo geral, então esse é o nosso papel, aproveitar a energia criada ao redor de um evento agropecuário para fazer a divulgação dos nossos produtos turísticos. O turismo precisa fazer sinergia com as diversas áreas: com o setor agropecuário, com o esporte, com o lazer, com a cultura, enfim, com todos os setores da sociedade que envolvam pessoas, e que traga pessoas de outros estados para Sergipe, fazendo com que elas também visitem dos nossos atrativos que são tão importantes e tão belos aqui em nosso estado”, salientou.

O engenheiro agrônomo, Humberto Santos, disse que um evento dessa natureza era o que estava faltando para divulgar os produtos e potencialidades do estado de Sergipe. “Chegou em boa hora é um evento que traz tecnologia, máquinas, pessoal capacitado, diversos insumos, e isso é bom para o nosso Estado. Está de parabéns o Governo do Estado, Prefeitura de Itabaiana e todos outros aqueles que contribuíram para o êxito desse grande evento”, frisou, ao tempo em que reforçou que “o agronegócio não é só produção, ele também engrandece o nosso turismo que está cada vez mais se destacando em nível de Nordeste e nacional”.

Um grupo de estudantes de Agronegócio do polo de Itabaiana do Instituto Federal de Sergipe (IFS), marcou presença no AgroShow, e também fez questão de visitar o estande da Setur. A jovem Isis Lima ficou muito animada ao tirar foto na moldura ‘Eu amo Sergipe’, e receber folheteria sobre o destino Sergipe. “Achei muito legal a Secretaria de Turismo de Sergipe ter um espaço aqui, pois, as potencialidades do turismo do nosso Estado é algo que nem todos conhecem”, expressou.

Foto: Ascom/Setur