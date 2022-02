Sejuc e Fundat promovem curso de automaquiagem para a comunidade LGBTQIA+ do sistema prisional

Atividade auxilia na ressocialização e favorece o bom convívio

Na última sexta-feira (11), ocorreu o encerramento do curso de automaquiagem voltado para a população LGBTQIA+ do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan). A atividade foi operacionalizada e promovida em razão de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor (Sejuc), por meio do Departamento do Sistema Prisional (Desipe), e a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho da Prefeitura de Aracaju (Fundat).

No total, participaram 25 alunos. A maioria dos participantes são da comunidade LGBTQIA+, mas o curso também contou com a participação de outros internos que buscavam mais conhecimento sobre o tema. Todos receberam um certificado de conclusão de curso.

Nas próximas semanas haverá, ainda, um curso de design de sobrancelhas para o mesmo público, que também contará com certificado para oportunizar a inserção técnica no mercado de trabalho posteriormente.

De acordo com o vice-diretor da unidade, Eden Santos, atividades como essa incentivam a ressocialização e favorecem o bom convívio entre os internos e internas envolvidos. “Acredito que todos eles e elas poderiam estar descansando, por exemplo, mas optaram por estarem aqui, ocupando o tempo com conhecimento e participando desse curso. Isso é louvável. Acho essencial ações nesse sentido, pois entendo o quanto envolvem os participantes e dão oportunidade de ascender profissionalmente após o cumprimento da pena”, afirma Eden.

O mesmo pensa o instrutor do curso, disponibilizado pela Fundat, Elisson Melo. Segundo ele, o aproveitamento desse tipo de curso em unidades prisionais é sempre alto e com resultados que se enquadram no esperado. “É sempre ótimo realizar atividades com os internos e internas. Esse curso, em especial, foi muito bom pois a maquiagem aumenta a autoestima demais, então além de conhecimento, há uma questão pessoal, de fazer o interno e a interna se sentir melhor”, finaliza Elisson.