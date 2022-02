Senador Alessandro Vieira cobra explicações do MEC sobre erros nas notas do Enem 2021

O líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira (SE), e os deputados federais Tabata Amaral (PSB-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES) enviaram um ofício ao Ministério da Educação (MEC) cobrando explicações do titular da pasta, ministro Milton Ribeiro, pelos erros nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021, divulgadas na semana passada.

Nas redes sociais, candidatos reclamam das notas do exame e questionam o Instituto Nacional de Estudos Pesquisas Educacionais (Inep) sobre os resultados da prova aplicada no ano passado. No documento, Alessandro Vieira e os parlamentares demonstram preocupação pelas ‘sucessivas reclamações acerca de possíveis erros e falhas nas divulgações das notas do Enem desde a edição de 2020’.

“Ainda, erros nas notas do Enem afetam diretamente a confiabilidade dos estudantes e da sociedade brasileira nas provas e comprometem o acesso de milhões de estudantes à educação superior”, diz trecho do ofício.

Reclamações

Alguns estudantes que prestaram o Enem dizem que as notas estão aquém do desempenho, outros afirmam que a pontuação está alta demais ou que a redação não teve os mesmos critérios de correção de outras edições. Os parlamentares também querem explicações sobre as reclamações dos estudantes.

A nota do Enem é usada na seleção de estudantes por universidades públicas e privadas no Brasil e até em instituições internacionais.

Fonte e foto assessoria