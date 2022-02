TCE e Fames debatem ações pedagógicas voltadas a gestores e técnicos dos municípios

A oferta de capacitações com foco no aprimoramento das gestões públicas sergipanas motivou o encontro entre o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, e o presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames), Christiano Cavalcante, nesta segunda-feira, 14.

Ocorrida no gabinete do conselheiro, a visita teve também a participação do diretor da Escola de Contas (Ecojan), conselheiro aposentado Carlos Alberto Sobral.

“É uma satisfação recebermos o presidente da Fames, que nos apresentou temas de interesse dos municípios sergipanos, entre os quais está a realização de treinamentos, algo que já temos planejado e daremos início num curto espaço de tempo”, afirmou o presidente do TCE.

Christiano Cavalcante avaliou o encontro de forma positiva e elogiou a disposição da Corte na oferta de ações pedagógicas. “É um momento muito importante para que a gente possa melhorar ainda mais os serviços prestados nos municípios sergipanos”, destacou.

“Junto ao conselheiro presidente Flávio Conceição, pretendemos encurtar a distância entre o TCE e os municípios sergipanos no aprimoramento das equipes, com a realização de seminários para que aqueles erros que acontecem em muitas gestões passem a não acontecer mais”, concluiu.

Já o diretor da Ecojan, conselheiro aposentado Carlos Alberto, reafirmou o empenho da instituição na capacitação de gestores e técnicos dos municípios. “A Escola de Contas possui o papel não apenas de educar, mas também de aproximar o Tribunal dos seus jurisdicionados e da sociedade como um todo; então, quando a Fames se dispõe a fazer um curso conosco, estamos trazendo a sociedade​ para o Tribunal”.​

Foto: Cleverton Ribeiro

Texto: Hádam Lima