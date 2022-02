Trabalhadores rodoviários do transporte coletivo do grupo Modelo voltam ao trabalho, diz SMTT

Os trabalhadores do grupo Modelo, que faz parte do transporte público da Grande Aracaju, voltaram ao trabalho no final da manhã desta segunda-feira (14).

Eles estavam reunidos em frente à garagem do grupo, na Avenida Tancredo Campos, Bairro Porto D’antas, na capital.

Segundo uma nota enviada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), o déficit foi de 29 linhas e 144 ônibus nesta segunda.

A informação foi confirmada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). De acordo com o órgão, todos os veículos das três empresas voltaram a operar normalmente.