Unit LAB oferece atendimento a pacientes do SUS

O único laboratório-escola de Sergipe atende SUS, planos de saúde e particulares. Só em 2021, o Unit Lab realizou mais de 14 mil atendimentos.

Uma das mais completas unidades laboratoriais de instituições de ensino superior brasileiras fica em Aracaju (SE), sabia? Localizado no Centro, o Laboratório Central de Biomedicina da Universidade Tiradentes (Unit Lab) atende, principalmente, aos beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS) e também é um espaço de estágio para estudantes da Unit.

Só no ano de 2021, o Unit Lab realizou mais de 14 mil atendimentos, que segundo a coordenadora do laboratório, Tamyres Mascarenhas, é um marco importante para a sociedade sergipana. “Oferecemos serviços de alta qualidade e com segurança relacionados ao seguimento em análises clínicas, sendo fundamental para as ações de controle e combate a doenças, em muitos deles, os resultados são liberados em pouco tempo, em até 24 horas”, explica.

Além do compromisso social, o Unit Lab também oportuniza que estudantes dos cursos de Biomedicina e Farmácia tenham contato com os pacientes ainda durante a graduação, aprimorando o conhecimento prático nas áreas de: coleta, hematologia, microbiologia, uroanálise, parasitologia e bioquímica.

O Unit Lab é o único laboratório-escola em funcionamento em Sergipe. “Aqui os alunos têm um espaço específico e equipado para desenvolver todo conhecimento teórico adquirido durante sua formação. Para o aluno, poder vivenciar uma rotina real técnica é agregador para sua formação. Eles passam por todos os setores técnicos onde são supervisionados por professores preceptores. Assim, eles adquirem expertise em cada segmento, saindo preparados para assumirem vagas no campo profissional”, afirmou Tamyres.

A coordenadora acredita que 2022 será um ano ainda mais desafiador para os profissionais e estudantes no Unit Lab. “Sempre pensando no cliente e na responsabilidade social que a nossa unidade tem, estamos aprimorando nossos processos e preparando toda a nossa estrutura para recebermos um dos selos mais requisitados de qualidade na área da saúde. Esse selo é destinado a serviços de apoio a organizações de saúde e busca atender aos critérios de segurança, incluindo aspectos estruturais e de gestão”, conclui Tamyres.

Serviços Unit Lab

Além do SUS, o Unit Lab também recebe pacientes conveniados a planos de saúde e oferece atendimento particular. Para ter acesso aos serviços, basta acionar os canais de atendimento:(79) 3218-2304; [email protected]

O laboratório está localizado à rua Laranjeiras, 710, no centro, em Aracaju (SE). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 18h. Aos sábados de 7h às 11h.

Foto assessoria

Por Raquel Teixeira