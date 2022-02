Vereadora apoia adiamento do retorno presencial às aulas

Preocupada com o agravamento da pandemia de covid-19 em nível local e nacional, a vereadora Professora Ângela Melo (PT) tem, desde o início do ano, defendido a adoção de maiores medidas de prevenção pelos órgãos públicos.

Neste sentido, a parlamentar acredita que o adiamento do retorno presencial às aulas na rede pública de Aracaju é uma decisão acertada. “É algo que confirma o que temos alertado sobre a gravidade dessa fase da pandemia, em que temos visto o aumento tanto das contaminações quanto dos óbitos”, disse.

Ao mesmo tempo, Angela chama a atenção para a necessidade de apoio da Prefeitura de Aracaju às famílias dos estudantes. “O que a será feito para não prejudicar as famílias que se planejaram para o retorno dos filhos à escola? Qual a iniciativa da Prefeitura para ajudar as mães, pais e responsáveis no cuidado com os filhos enquanto as aulas não voltam?”, questiona.

Uma das alternativas, no entendimento da Professora Ângela Melo, é a criação de uma Renda Básica Municipal, que pode contribuir financeiramente no suporte às famílias mais vulnerabilizadas de Aracaju. “Eu considero o adiamento acertado, mas é preciso que a Prefeitura vá além e assuma a responsabilidade com o apoio às crianças e suas famílias. E a garantia de uma Renda Básica pode contribuir significativamente para a melhoria das condições de vida dessas famílias”, frisou.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Vereadora Professora Ângela Melo (PT/Aracaju)

Foto: Gilton Rosas