2ª Expo Indústria: Café com Negócios terá palestra em Itabaiana

O Café com Negócios, evento organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese/Itabaiana) e pela Perfil Empreendimentos, terá como palestrante o arquiteto e urbanista, Edson Passos. O evento será realizado na próxima quinta-feira, 17, a partir das 7h, na Praça de Alimentação do Shopping Peixoto, em Itabaiana.

O empresário abordará o tema ‘De empreendedor para empreendedor’, onde fará um panorama das dificuldades e das infinitas possibilidades de fazer sucesso no ramo empresarial, trabalhando com amor e dedicação. O Café com Negócios faz parte da programação que antecede a 2ª edição da Expo Indústria, evento que será realizado de 27 a 30 de abril.

2ª Expo Indústria

A feira utilizará a Praça de Eventos, Praça de Alimentação, estacionamento, corredores centrais e o auditório do Shopping Peixoto, em Itabaiana. Ao todo, serão montados 50 estandes que reunirão os produtores de matérias primas, fabricantes, vendedores, revendedores, representantes comerciais, consumidores, instituições bancárias e entidades de treinamento.

As áreas serão denominadas em: Feira da Indústria; Indústria do Turismo e do Conhecimento; Pavilhão das Exposições e Praça de Alimentação.

O que: Café com Negócios da 2ª Expo Indústria

Quando: 17 de fevereiro de 2022, a partir das 7h

Onde: Praça de Alimentação do Shopping Peixoto

Por Danilo Cardoso