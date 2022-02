Agricultores de Poço Redondo, Monte Alegre e Dores receberão o benefício do Garantia-Safra

O Garantia-Safra, programa de seguro de renda mínima do Governo Federal destinado às famílias de agricultores do semiárido nordestino, continua a beneficiar os produtores sergipanos.

Nesta semana, foi autorizado o pagamento para os agricultores dos municípios de Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora das Dores inscritos no Programa. No total, 4.500 famílias serão beneficiadas com o recebimento do seguro.

A Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) é responsável pela coordenação estadual do programa e, de acordo com o coordenador Sérgio Santana, o programa tem função social e econômica, gerando renda para o próprio município. “O programa é fundamental para ajudar os agricultores mais frágeis e que são afetados por problemas como a estiagem”, destacou.

Em janeiro, deu-se início ao pagamento do benefício aos agricultores de outros 17 municípios inscritos no programa em 2021. Os agricultores que não conseguiram obter o benefício, uma cota única de R$850, devido a alguma pendência com os documentos, poderão recebê-lo a partir desta semana. Para isso, o agricultor deve dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal ou a uma Casa Lotérica mais próxima. “O benefício é pago diretamente ao agricultor, através do cartão Bolsa Família, mediante a comprovação da perda de mais de 50% da safra, em razão de estiagem ou excesso hídrico”, explicou Santana.

Ao todo, o programa liberará um montante de R$ 4.250.000,00 para pagamento desse seguro, o que representa dinheiro em mãos para utilizar como for preciso, movimentando o comércio e a economia local.

Foto: Vieira Neto

Fonte ASN