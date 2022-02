Ano eleitoral começa com cassações

Por Adiberto de Souza *

A Justiça iniciou este ano eleitoral cassando mandatos em Sergipe. Ontem, a prefeita e o vice de Monte Alegre, respectivamente, Nena de Luciano (PP) e Bibia do Couro (PT), foram cassados, sob a acusação de abuso do poder econômico na campanha de 2020. No começo deste mês, os vereadores aracajuanos Fábio Meireles e Sávio Neto de Vardo da Lotérica – ambos do PSC – receberam punições idênticas porque, segundo a acusação, o partido deles usou candidatas “laranjas”, numa afronta à Legislação. Tudo bem que o quarteto punido vai permanecer nos mandatos até que seus recursos sejam julgados por um colegiado. Essas quatro cassações, porém, servem como alerta a quem acha que em política tudo pode. Caso a Justiça Eleitoral prossiga nessa linha, é bem provável que outros políticos em Sergipe sejam punidos com a perda de mandatos e o impedimento de participarem das eleições de outubro. Aguardemos, portanto!

Depende de Bolsonaro

A Frente Nacional de Prefeitos assumiu o compromisso de não reajustar a passagem do transporte público, se o governo Bolsonaro conceder aos municípios um subsídio de R$ 5 bilhões visando amenizar a crise que atinge o setor. Entrevistado pela GloboNews, o prefeito de Aracaju e presidente da FNP, Edvaldo Nogueira (PDT), disse que os gestores municipais estão fazendo “todo esforço possível para evitar o aumento da tarifa do transporte público, pois quem sairia mais prejudicada seria a população”. Aff Maria!

Elegível novamente

O ex-prefeito de Itabi, Rubens Feitosa (PSD), conseguiu reverter no TRE uma decisão de 1ª instância, que havia lhe tornado inelegível por oito anos. Doutor Rubens, como é conhecido, havia sido condenado após ter sido acusado pelo DEM de comprar votos. Na denúncia, o Democratas acusou o ex-prefeito de promover um evento visando aliciar os eleitores de Itabi. Por unanimidade, os magistrados do TRE entenderam não ter ficado “comprovado de forma robusta e induvidosa” que o ex-gestor cometeu ilegalidade na campanha eleitoral de 2020. Então, tá!

Briga de foice

A campanha eleitoral deste ano vai elevar ao extremo a temperatura política em Nossa Senhora do Socorro. É que três grupamentos estão de olho nos votos do eleitorado socorrense: os deputados federal Fábio Henrique (PDT) e estadual Samuel Carvalho (Cidadania) tentarão obter no município boa parte dos votos para se reelegerem. Já o prefeito Padre Inaldo (PP) trabalha visando conquistar uma cadeira na Assembleia para Carminha, sua secretária de Assistência Social. Pelo andar da carruagem, quando o jogo começar mesmo pra valer, não será fácil conter os ânimos dos cabos eleitorais de Socorro. Calma, gente!

Romaria de prefeitos

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) teve ontem, uma agenda pra lá de cheia. Uma romaria de prefeitos esteve no gabinete dele, em Aracaju, tratando sobre emendas do Orçamento da União. Bateram à porta do pré-candidato a governador, os prefeitos de Campo do Brito, Marcell Souza(PP), de Simão Dias, Cristiano Viana (PSB), de Nossa Senhora Aparecida, Jeane da Farmácia (PL), de Moita Bonita, doutor Vagner (PSB), de Riachão do Dantas, Simone de dona Raimunda (PSD) e de Nossa Senhora de Lourdes, Laerte Gomes(PSD). Após ouvir todas reivindicações, Laércio prometeu se empenhar para atender as demandas apresentadas pelos gestores e gestoras. Haja disposição!

Amnésia política

Responda rápido: quais foram seus candidatos a prefeito e vereador nas eleições de 2020? Não lembra? Avexe-se não, pois você não é o único. Boa parte do eleitorado também não sabe mais em quem votou na eleição municipal passada. Muito por conta dessa amnésia política, o Brasil está nesta maré de sapos dos diabos. Home vôte!

Azeitando a campanha

O Iate Clube de Aracaju será palco, sexta-feira próxima, de um evento político promovido pelo pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT). A festa visa tornar público o “Sergipe de Todos”, que vem a ser uma plataforma de governo do petista contando com a participação popular. Segundo a assessoria de Rogério, o distinto enxergou a necessidade de criar uma plataforma governamental, feita em parceria com os sergipanos. Este será mais um passo do senador para consolidar a sua candidatura à sucessão estadual. Ah, bom!

Ela está de volta

O Tribunal Superior Eleitoral regulamentou a propaganda partidária, uma chatice que havia sido extinta em 2017. Com isso, as propagandas dos partidos políticos voltam às televisões e rádios neste primeiro semestre. É proibido divulgar informações falsas ou qualquer tipo de preconceito racial, de gênero, além de de atos que incitem a violência. O instrumento é diferente da propaganda eleitoral, divulgada nos horários gratuitos em anos de eleições para apresentar candidatos e suas propostas. Essa última terá início no segundo semestre, no âmbito das eleições gerais de outubro. Marminino!

Políticos copa do mundo

Sumidos desde a campanha eleitoral de 2018, muitos espertalhões já começaram a botar a cara de fora, com os olhos grandes nas eleições deste ano. São os políticos copa do mundo. Eles só aparecem de quatro em quatro anos para conquistar os votos das pessoas despolitizadas. Sem trabalho prestado à sociedade, estes caras de pau preferem colocar rabo de palha nos adversários e, principalmente, prometer o que não podem cumprir. Lamentavelmente, enquanto o eleitor continuar vendendo o voto ou trocando por mercadorias, estes mequetrefes sobreviverão politicamente. Misericórdia!

Passa bem

O ex-senador e médico Eduardo Amorim (PSDB) informou que o prefeito de Tomar do gero, Pedrinho de Balbino (PP), está bem melhor. Desde o começo do mês, o gestor interiorano se encontra hospitalizado em Aracaju para tratar uma pneumonia. O tucano revelou ter encontrado Pedrinho de Balbino no hospital: “Ele se recupera muito bem e, com fé em Deus, logo estará de volta ao seu município, perto dos familiares e amigos”, postou Amorim nas redes sociais. Saúde, prefeito!

Polícia reunida

O Movimento Polícia Unidade promove hoje, mais uma assembleia visando reforçar a luta em favor do adicional de periculosidade. À partir das 15 horas, policiais civis, militares e bombeiros se reúnem na avenida Oviêdo Teixeira visando deliberar a nova pauta de reivindicações da categoria. Em carta aberta à sociedade, o Movimento informa que está recebendo “denúncias de corrupção, atos de improbidade, e quaisquer más práticas no serviço público”. Revela que o cidadão pode encaminhar, via WhatsApp, denúncia contra agentes públicos, sejam prefeitos, vereadores e secretários. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 3 de abril de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias