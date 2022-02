Aracaju recolhe mensalmente 80 toneladas de resíduos em área de manguezal

A partir de um trabalho contínuo realizado pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a Prefeitura de Aracaju recolhe, por mês, 80 toneladas de resíduos descartados irregularmente em áreas de manguezal.

Nesta terça-feira, 15, este trabalho está concentrado no trecho de mangue situado às margens da avenida Desembargador José Antônio de Andrade Góes, no bairro Coroa do Meio, zona Sul da capital, para dar continuidade à limpeza iniciada em janeiro, quando a Emsurb identificou um acúmulo de materiais na região.

Diretor operacional da Emsurb, Bruno Moraes explica que, mesmo com a coleta feita periodicamente, a Prefeitura sempre se depara com restos de construção, móveis sem serventia e até mesmo lixo doméstico espalhados pela área.

“Na Coroa do Meio, somente na área com a ocorrência deste tipo de vegetação, recolhemos, semanalmente, cerca de 20 toneladas de resíduos, e desde o começo dessa última operação, 18 toneladas já foram coletadas”, detalhou o diretor.

Ainda em relação aos serviços de limpeza disponibilizados para o bairro, o diretor reforçou que a atuação da gestão se dá, de forma rotineira, a partir dos serviços da coleta domiciliar, às terças, quintas e sábados; coleta seletiva; Cata Treco; além de uma unidade de ecoponto, instalada na Rua Jornalista João Batista Santana, que oferece contentores e caixas estacionárias para colocação de resíduos recicláveis, volumosos e da construção civil.

“Com todas essas alternativas ofertadas pela Prefeitura de Aracaju não precisaria ocorrer a prática do despejo irregular de qualquer tipo de resíduo, seja no âmbito do bairro Coroa do Meio ou nos demais bairros da capital, pois todos contam com ações efetivas de limpeza e coleta”, frisa Bruno.

Limpeza em área de manguezal

Além da Coroa do Meio, a empresa municipal efetuou, nos últimos dias, a limpeza nas faixas de manguezal do bairro Industrial, do Parque Ecológico Poxim e da Reserva Tramandaí, no Jardins.

O presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, destaca que a população insiste em fazer o descarte dos resíduos sólidos em locais inadequados. “Por isso realizamos, constantemente, ações dessa natureza baseadas em nosso monitoramento, de forma a impedir que essas práticas ilegais impactem negativamente o meio ambiente e a cidade”, enfatiza.

Crime ambiental

De acordo com a lei municipal nº 4.452/2013, a prática de descarte irregular de resíduos é considerada crime ambiental. Atos deste tipo podem ser denunciados à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), por meio dos números 3225-4173 ou 98135-6961 (WhatsApp).

Foto: Felipe Goettenauer