”Assino outros cheques em branco se for preciso”, afirma vereador sobre obras em Aracaju

Nesta terça-feira (15), o vereador Soneca (PSD) usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju para destacar o canteiro de obras na capital sergipana. O parlamentar acompanhou a inauguração da infraestrutura completa de 18 ruas no loteamento Moema Mary, na última sexta-feira, 11, na zona norte da cidade. No total, foram investidos mais de 5 milhões de reais, fruto de um empréstimo aprovado pelos vereadores no ano passado.

De acordo com Soneca, a oposição criticou bastante os parlamentares ao afirmar que houve a assinatura de um cheque em branco para o prefeito Edvaldo Nogueira. “Eu sabia que era um discurso apenas do contra. Hoje, tenho certeza que fizemos o correto em apoiar o empréstimo, e se for para ver uma a avalanche de obras eu assino outros cheques em branco”, avisou o parlamentar.

Segundo o vereador, a obra no loteamento Moema Mary levou dignidade para centenas de moradores ao acabar com problemas de chuva e poeira na região. “Em todas as 18 vias e parte da rua São Francisco foram implantadas as redes de drenagem e esgotamento sanitário, além da pavimentação. Também foram construídos passeios com acessibilidade (faixas e rampas de acesso) e instalada iluminação com tecnologia de LED. As vias contam, ainda, com sinalização vertical e horizontal”, informou Soneca.

Por Guilherme Fraga