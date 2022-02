Bloquinho da Beleza acontece em Aracaju de 15 a 26 de fevereiro

Neste ano não tem carnaval, mas tem um bloquinho diferente que foca na saúde dermatológica da população de Aracaju, trata-se do Bloquinho da Beleza que acontece a partir desta terça-feira (15) até o dia 26 de fevereiro. Na programação promovida pela Clínica Splendore que fica no Bairro Jardins em Aracaju, o público poderá participar de sorteios de kits com produtos de cuidado para a pele, sorteio de aplicação de toxina botulínica, lives com diversos convidados e protocolos exclusivos com condições especiais. Para participar das ações o público deve ficar atento ao Instagram: https://instagram.com/clinicasplendore?utm_medium=copy_link .

Dra. Suyan Vasconcelos, médica e CEO da Clínica Splendore, falou sobre a oportunidade para o público. “Já que neste ano o foco não são os tradicionais festejos de carnaval devido ao agravamento da pandemia, estamos incentivando que as pessoas direcionem sua atenção para a saúde. Essa é uma excelente oportunidade de reavaliação dos nossos cuidados em âmbito geral e também da pele. O nosso ‘bloquinho’ quer estimular o bem-estar e a autoestima das pessoas”, afirma.

A participação do público tem sido intensa, e um dos posts da programação, já chega a quase 1500 comentários. “Ficamos felizes com a adesão do público na nossa ação, todos estão convidados para participar desse momento que também marca o nosso novo espaço que fica na Rua Celi Prado Oliveira, 108, Jardins”, finaliza.

Foto: divulgação

Por: Rodrigo Alves