Capitão Samuel defende segurança jurídica para atiradores desportivos

O deputado Capitão Samuel Barreto (PSC) participou da Sessão Plenária Mista desta terça-feira, 15 na Assembleia Legislativa por meio do Sistema de Deliberação Remoto (SDR), quando destacou o registro e posse de armas para atiradores desportivos em Sergipe. O parlamentar informou ter apresentado um Projeto de Lei sobre o tema ressaltando que os profissionais preenchem os requisitos legais para a concessão do porte de arma, mas ainda necessitam de uma segurança jurídica.

“Já existem legislações em nível federal sobre o porte de armas para atiradores desportivos, mas vários estados estão aprovando leis estaduais com a finalidade de fortalecer a segurança desses homens que praticam essa atividade. Entramos com um Projeto de Lei na Alese e gostaria de fazer um apelo ao ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Alese, deputado Zezinho Sobral para que na próxima reunião da Comissão, possamos discutir o assunto”, ressalta.

Capitão Samuel reiterou que em outros estados da região Sul e do Distrito Federal, os atiradores desportivos já possuem porte de armas. “O que estamos defendendo e fazendo um apelo aos colegas deputados é que possamos avaliar e aprovar o PL de minha autoria com base na legislação federal visando dar segurança jurídica a esses profissionais para que possam praticar o seu esporte levando as suas armas para praticar o esporte nos estandes de tiro, sem que passem por algum problema”, acrescenta.

Foto: Arquivo/Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza