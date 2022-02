Centrão terá as maiores bancadas da Câmara e “janela” dará fim à “3ª via”!

Como já fora tratado por este colunista, a “janela eleitoral” que permite aos mandatários a troca de legenda sem o risco de restrições, estará aberta no período de 3 de março a 1º de abril. Segundo estimativas de pessoas que convivem nos bastidores do Congresso Nacional, a partir de 2 de Abril, cerca de dois meses antes do prazo final para a consolidação das Federações partidárias (as antigas coligações foram extintas), três legendas do “Centrão” devem comandar a Câmara dos Deputados.

Vão disputar o posto de maior bancada do parlamento, o PL (legenda do presidente Jair Bolsonaro) e o União Brasil (fruto da fusão do PSL com o DEM e que pode “federalizar” com o MDB). Duas legendas governistas também geram grande expectativa de crescimento: o Republicanos (também fechada com o governo) e o Progressistas, que também sinaliza pelo apoio à reeleição.

A estimativa é que o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, passe a ser a terceira maior bancada da Câmara Federal. E partidos tradicionais como o MDB, PSDB, PDT e o PTB, em especial após a janela eleitoral que se aproxima, fiquem esvaziados e percam força politica e representação na Câmara dos Deputados. Podendo lançar candidato próprio à presidência da República ou defender a volta do ex-presidente Lula (PT), o PSD também tem uma previsão de crescimento.

Esse novo cenário que se “desenha” no plano nacional também terá reflexos na política de Sergipe. Por aqui o PSD, partido do governador Belivaldo Chagas, e do pré-candidato ao governo, deputado federal Fábio Mitidieri, após a “janela”, tende a ser um dos maiores do Estado, em densidade eleitoral. Isso pode consolidar até um certo “favoritismo” da base governista, considerando que, apesar da boa relação com Lula, no principal palanque oposto há uma pré-candidatura petista do senador Rogério Carvalho.

Ou seja, tanto o PT quanto qualquer outra legenda “de oposição” em Sergipe, terá muitas dificuldades para atrair novos filiados e montar chapas competitivas para proporcionais na próxima janela eleitoral. E, antes que as críticas surjam, o “favoritismo governista” em Sergipe se confirmará com o “fortalecimento” de legendas que dão sustentação ao governo Belivaldo, como o PL, os Progressistas, Republicanos e o União Brasil. Sem contar o próprio PSD, citado acima.

E, olhando a disputa presidencial que se aproxima, a depender do posicionamento do União Brasil, o presidente Jair Bolsonaro mantém uma maioria folgada, pelo menos na Câmara Federal, com as demais legendas que já dão sustentação a seu governo extremamente fortalecidas. Se Lula se mantém competitivo na oposição, a tendência é de “entrar água de vez” nos projetos de Sérgio Moro (PODE), João Dória (PSDB), Simone Tebet (MDB), Alessandro Vieira (Cidadania) e Ciro Gomes (PDT). A “janela” se fechará em Abril, junto com a chamada “terceira via”…

Veja essa!

Apesar de o agrupamento governista ainda não ter “batido o martelo”, o nome do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), praticamente está consolidado como o pré-candidato do grupo para disputar o governo do Estado. É um desejo da maioria e seu PSD estará ainda mais fortalecido após a janela eleitoral.

E essa!

Por sua vez, quem parece ter “esfriado” no projeto de deixar a Prefeitura de Aracaju para tentar disputar o governo foi o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Sem apelo político dentro do bloco governista, e com o PDT “afundando” nacionalmente, em especial, após a janela que se aproxima, a tendência é que Edvaldo tente emplacar o vice.

Bomba!

Por uma “costura” do ex-presidente Lula, o PT recuou do projeto de candidatura própria ao governo de Pernambuco, com o senador Humberto Costa. A informação é que a mesma “costura” está em andamento aqui em Sergipe. Parece que começou a “entrar água” na pré-candidatura do senador Rogério Carvalho…

Federação

Aprovada a fusão do PSL e do DEM, fundado o União Brasil, agora a discussão em Brasília gira em torno de uma grande Federação nacional, com projeto de candidatura própria (a depender do resultado da janela eleitoral que se aproxima) envolvendo a nova legenda e os tradicionais MDB e PSDB, que vivem uma tendência de “esvaziamento”…

Efeito Bolsonaro

Por mais que a “grande mídia” tente esconder ou negar, por mais que os movimentos sociais e entidades sindicais não queiram aceitar, mas os números provam que o presidente Jair Bolsonaro, que disputará a reeleição, não enfrenta tanta “rejeição” como se coloca. Pelo menos, politicamente, após a janela eleitoral de março, a tendência é que sua base esteja ainda mais fortalecida e o “efeito Bolsonaro” contribua para o esvaziamento dos tradicionais MDB, PSDB e PDT.

TCE & Fames

A oferta de capacitações com foco no aprimoramento das gestões públicas sergipanas motivou o encontro entre o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, e o presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames), Christiano Cavalcante, nessa segunda-feira (14). Ocorrida no gabinete do conselheiro, a visita teve também a participação do diretor da Escola de Contas (Ecojan), conselheiro aposentado Carlos Alberto Sobral.

Flávio Conceição

“É uma satisfação recebermos o presidente da Fames, que nos apresentou temas de interesse dos municípios sergipanos, entre os quais está a realização de treinamentos, algo que já temos planejado e daremos início num curto espaço de tempo”, afirmou o presidente do TCE.

Christiano Cavalcante I

Christiano Cavalcante avaliou o encontro de forma positiva e elogiou a disposição da Corte na oferta de ações pedagógicas. “É um momento muito importante para que a gente possa melhorar ainda mais os serviços prestados nos municípios sergipanos”, destacou.

Christiano Cavalcante II

“Junto ao conselheiro presidente Flávio Conceição, pretendemos encurtar a distância entre o TCE e os municípios sergipanos no aprimoramento das equipes, com a realização de seminários para que aqueles erros que acontecem em muitas gestões passem a não acontecer mais”, concluiu.

Carlos Alberto Sobral

Já o diretor da Ecojan, conselheiro aposentado Carlos Alberto, reafirmou o empenho da instituição na capacitação de gestores e técnicos dos municípios. “A Escola de Contas possui o papel não apenas de educar, mas também de aproximar o Tribunal dos seus jurisdicionados e da sociedade como um todo; então, quando a Fames se dispõe a fazer um curso conosco, estamos trazendo a sociedade para o Tribunal”.

Habite Seguro

A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória 1070/21 que cria o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública (Habite Seguro). O texto oferece subsídio financeiro da União e oferece condições diferenciadas de crédito imobiliário. O Habite Seguro prioriza os profissionais ativos, da reserva, reformados ou aposentados com salário bruto mensal de até R$ 7 mil. Policiais civis, militares, federais, rodoviários e penais, bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais serão os beneficiários.

Fábio Mitidieri I

Neste ano, serão R$ 100 milhões para operações por meio da Caixa Econômica Federal, com juros inferiores aos do mercado. Será possível financiar até 100% do valor de imóvel até R$ 300 mil, com recursos de até R$ 13 mil oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), de acordo com a faixa de renda. Com voto pela aprovação da criação do programa, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD/SE) ressaltou que o Habite Seguro proporcionará condições facilitadas de aquisição de moradia para os integrantes da segurança pública e fomentará a economia.

Fábio Mitidieri II

“Além de melhorar a qualidade de vida dos profissionais que são tão importantes no nosso dia a dia também estamos impulsionando o mercado habitacional, ajudando na recuperação econômica”, ressaltou o parlamentar lembrando que o benefício será concedido uma única vez para cada profissional, mas poderá ser acumulado com outros programas habitacionais.

Valorização policial

O subtenente da Polícia Militar de Sergipe, André Luis Leandro da Silva afirma que a aprovação da MP é uma valorização aos policiais que tanto se dedicam por Sergipe e pelo Brasil. “Todo o meu respeito ao deputado Fábio Mitidieri pelo trabalho prestado à população sergipana. Até hoje eu moro de aluguel por não ter condições de comprar um imóvel em um local digno e essa medida mudará a realidade de muitos profissionais da segurança”, disse.

Dignidade e sonho

Jefferson Silva Santos é papiloscopista da Polícia Científica Sergipana. O profissional defende que a medida visa muito mais do que a aquisição da casa própria. O Habite Seguro traz dignidade para as famílias. “Pela primeira vez vejo a possibilidade conquistar o sonho de ter a casa própria e sair do aluguel, no nosso cotidiano enfrentamos ocorrências em locais insalubres e perigosos, por muita das vezes cumprimos plantões desgastantes física e mentalmente então nada melhor que após um dia cansativo de trabalho ir repousar em um local que poderemos chamar de lar”, assegurou.

Olha a Renascer!

Revelações e depoimentos de ex e atuais servidores do órgão, junto a investigações e auditorias realizadas, deixam a Fundação numa situação altamente delicada com relação ao pagamento de prestadores de serviço realizadas em espécie! Tem os pagamentos em duplicidade sem devolução integral dos valores recebidos indevidamente (Crerlin e Larissa); tem empresa terceirizada (Ankora) recebendo por serviços não prestados; tem empresa (Masterserv) autorizada a pagar por serviços (periculosidade) sem previsão contratual;

Tem é coisa!

Tem fiscal atual de contrato atestando até sentença de morte para agradar o chefe e garantir seu adicional de periculosidade que, supostamente, é indevido; além de outras inúmeras e infinitas “mazelas” que quando pensamos que chegamos ao fim, simplesmente constatamos que estamos inexplicavelmente apenas começando! Até quando essa “novela cubana” estendendo seus capítulos? O espaço, como sempre, se coloca à disposição de todos para suas versões e argumentações!

Maria Mendonça I

Uma Moção de Apelo, que tramita na Assembleia Legislativa, deve ser encaminhada ao presidente do Banco Bradesco, Octávio de Lazari Júnior, solicitando-lhe que viabilize a contratação de mais funcionários para a agência sediada em Itabaiana e/ou instale, ou ainda libere a abertura de um ponto Bradesco no município para minimizar os danos e constrangimentos impostos aos itabaianenses que são obrigados a ficaram por longas horas à espera de atendimento.

Maria Mendonça II

Ao justificar a propositura, Maria revelou que têm sido frequentes as reclamações da população no tocante à demora no atendimento bancário. “As pessoas ficam na fila e são constrangidas a aguardarem por tempo indeterminado para serem atendidas, fato que vem causando transtornos de toda ordem”, frisou, ressaltando que a população fica exposta ao sol, vento e chuva, nas calçadas enquanto aguarda por longo período.

Maria Mendonça III

A deputada lembrou que no começo e término do mês, a maioria dessa população é formada por idosos, que vão ao banco para receber os seus proventos de aposentadoria ou benefício. “Considerando que o Banco Bradesco é uma instituição comprometida com a sociedade e com o seu papel dentro dela, solicitamos tratamento digno e respeitoso ao nosso povo”, argumentou, acrescentando que além de prejudicar os usuários (correntistas do banco) o retardamento para atendê-los acaba por prejudicar os comerciantes da região que são obrigados a tolerar, por horas, a porta das suas lojas tomadas por pessoas, dada a fila quilométrica formada face a demora no atendimento.

Afronta à Legislação

Maria Mendonça lembrou que o lapso temporal de espera para acolhimento que o banco vem impondo aos usuários configura uma afronta a Legislação Municipal, pois segundo o artigo 1º da Lei 1.410, datada de 2010, “os estabelecimentos bancários deverão fazer atendimento ao consumidor no prazo máximo de 15 minutos, em dias úteis, e em 25 minutos na véspera ou no dia seguinte de feriados prolongados”.

Alô Bradesco!

“Não podemos ignorar que o número de infectados por Covid-19 tem aumentado e precisamos, ainda, mais de celeridade no atendimento e distanciamento social e para isso, faz-se necessário evitar aglomerações. Então é imprescindível dessa forma, que a gestão do Bradesco se mobilize para proporcionar maior comodidade e segurança aos usuários. Não temos dúvida que o aumento do quantitativo de funcionários do banco ajudará nesse processo de celeridade”, disse, ao apontar outras alternativas para minimizar o problema, como a instalação de outra agência do banco no município ou, ainda, um ponto de atendimento.

Laércio Oliveira I

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) recebeu o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, que estava acompanhado do deputado estadual Luciano Pimentel e do secretário municipal de Administração, Claudiano Soares. Eles discutiram sobre as demandas do município e sobre projetos que possam beneficiar a população local. Um dos assuntos tratados foram os recursos das emendas parlamentares.

Laércio Oliveira II

Para Luciano Pimentel, Laércio demonstra uma preocupação social e uma atenção com o desenvolvimento econômico dos municípios. “Ele é sempre muito receptivo e preocupado com ações que possam beneficiar diretamente a população. Quando apresentamos algum projeto ele sempre questiona quantas famílias serão atendidas, portanto é um político que se coloca à disposição para ajudar a minimizar as dificuldades do povo através do seu gabinete”, avaliou.

Cristiano Viana

O prefeito Cristiano Viana agradeceu ao deputado pela atenção e lembrou que Laércio sempre ajudou o município de Simão Dias. “No ano passado, nós apresentamos propostas para a cidade e ele destinou emendas. Este ano, ele recebeu nossos pedidos e garantiu analisar e nos retornar. É um deputado que sempre teve um olhar especial para a nossa cidade. Que ele continue sempre olhando para o povo de Simão Dias”, disse o prefeito.

Exclusiva!

Foi realizado, nos últimos meses, um relatório da realização das feiras livres em espaços públicos na nossa capital! E o resultado é estarrecedor com relação ao descumprimento de cláusulas e especificações do contrato! Depois da estranheza de uma empresa com menos de 6 meses de existência sagrar-se vencedora de uma mega licitação, em todos os lotes, onde o atestado apresentado é objeto de uma seríssima investigação.

Tudo documentado

Fotos, vídeos, depoimentos, relatórios técnicos demonstram que algo está no descompasso entre o exigível/realizado/”permitido”! Assim como no caso do hospital de campanha, a prefeitura tem muito a esclarecer sobre esse (s) contrato (s)!

Maria do Carmo I

A Lei de Cotas que prevê que 50% das vagas em universidades e institutos federais sejam direcionadas para pessoas que estudaram em escolas públicas, completa dez anos e, no entender da senadora Maria do Carmo Alves (DEM) precisa estar na pauta de discussão visando aprimorá-la. “Essa é uma política extremamente relevante, pois ao garantir o acesso dos menos favorecidos às universidades públicas, ela gera, também, uma nova perspectiva e possibilidade. A própria norma prevê sua revisão neste ano, o que reacendeu o debate sobre o tema e promete mobilizar o Congresso.

Maria do Carmo II

A senadora salientou que existem diversas matérias tramitando no Congresso sobre o tema e um ponto tem gerado maior controvérsia: a reserva de parte das vagas para alunos negros e indígenas. “Não podemos tratar desiguais de forma igual. Entendemos que essas duas camadas da população precisam de um cuidado maior, pois reconheço que ser negro e índio nesse país é ser, ainda mais sacrificado”, afirmou Maria do Carmo, acrescentando que, talvez, seja hora de ampliar a aplicação da cota, já nos processos seletivos.

Rede Madero & Itaporanga I

O desemprego ainda é uma das maiores preocupações do brasileiro. Com o alto índice de pessoas fora do mercado de trabalho, a procura por vagas disponíveis tem sido cada vez maior. Como uma forma de proporcionar aos jovens oportunidades de trabalho, a Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SMAST), mantém desde 2018 uma parceria com o Restaurante Madero, que já possui em toda sua rede centenas de trabalhadores itaporanguenses.

Rede Madero & Itaporanga II

A equipe da Rede Madero esteve em Itaporanga no último dia 8 de fevereiro para mais uma seleção. Dessa vez, 60 jovens se inscreveram na tentativa de garantir a inserção no mercado de trabalho. “É uma parceria que, de fato deu certo. Desde 2018, quando eles estiveram em nosso município na busca de jovens para atuar no restaurante de Aracaju, identificaram que em nossa cidade tem jovens com vontade de trabalhar e crescer na empresa. Para se ter uma ideia, já tivemos cerca de 1.000 jovens, ao todo, participando das seletivas realizadas no município e muitos deles já estão trabalhando na própria rede”, afirma o prefeito Otávio Sobral.

Rede Madero & Itaporanga III

De acordo com a secretária da Assistência Social, Izabel Sobral, desde o início da parceria, a pasta tem ofertado todo apoio para as realizações dos processos. “A gente sempre dá todo o suporte para as seletivas. Ofertamos o espaço, convocamos os jovens, realizamos a pré-inscrição e apoiamos em tudo que necessitam. Colocamos sempre a coordenação da juventude, que tem a frente a coordenadora Daniela Almeida, a disposição da equipe para atender, tanto a equipe do Madero, quanto aos nossos jovens da melhor forma”, diz.

Rede Madero & Itaporanga IV

“O Madero busca muito dar oportunidade as pessoas das pequenas cidades, porque a gente tem como exemplo o nosso presidente, que é do interior do Paraná e viu as dificuldades que é para essas pessoas saírem da sua cidade e conseguirem ir para a capital. Então a gente busca pessoas que realmente não tem oportunidade hoje, no interior mesmo, os levamos para Curitiba para treinar do zero, não precisa ter experiência, e com salário desde o primeiro dia. Após o treinamento eles são encaminhados para o estado da vaga para qual se inscreveu, com as funções dele no restaurante e tem a chance de estar na capital e crescer na empresa”, afirmou o gerente de Recursos Humanos do Restaurante Madero, Diogo Fontanella,

Alô Arauá!

Quer aprender a administrar recursos públicos? Procure a atual gestão de Arauá! Este colunista está recebendo informações e documentos de uma série de contratações que demonstram como os recursos públicos “são bem aplicados” por lá! Mas o que impressiona é a “perspicácia” do setor de licitações, dos técnicos das respectivas áreas, do controle interno e da própria Procuradoria do Município. O “conjunto” consegue transformar qualquer “rocha” em “diamante”, desde que seja para atender o comando. Vale aguardar…

APMAJU I

Uma eleição tranquila e que contou com a adesão de mais de 70% da categoria, que compareceu às urnas, mesmo se tratando de um pleito em chapa única. Assim, foi o processo que culminou na escolha da Diretoria da Associação dos Procuradores do Município de Aracaju (APMAJU) para a gestão 2022-2025.

APMAJU II

A diretoria eleita para comandar a instituição é composta pelos Procuradores da Capital: Arício Andrade (Presidente), Hermosa França (Vice-Presidente), Lucas Fialho (Diretor-Secretário), Maria Luciene Barreto (Diretora-Tesoureira), Denise Oliveira Cavalcante (Diretora Social), e Agamenon Júnior (Diretor de Direitos e Prerrogativas).

Membros

O conselho fiscal que integrará a gestão conta com os Procuradores Matheus Brito Meira, Jodênia Teles Sobral, Ângela Maria Matos, os quais são membros titulares, e Antônio Maurício Teles Machado, Valéria Poderoso Bispo da Mota, Sérgio Murilo Guerra Silva, como membros suplentes.

Arício Andrade I

“A participação efetiva dos colegas procuradores e procuradoras do Município de Aracaju nessas eleições muito nos alegra, mesmo porque, o pleito foi realizado com chapa única e, ainda assim, tivemos a presença expressiva de mais de 70% da categoria, que fez questão de ir às urnas cravar o seu voto de confiança. Esse resultado reforça essa confiança dos colegas no nosso trabalho”, enfatizou Arício Andrade.

Arício Andrade II

O presidente reeleito da APMAJU ainda disse que “mas, ao mesmo tempo, impõe-nos cada vez mais esforço e compromisso na luta pela manutenção dos nossos direitos e, sobretudo, pela conquista de melhorias para esta classe que tanto faz pela nossa cidade. Que venha mais uma jornada de luta, diálogo e esperança. Agradeço aos meus colegas pela confiança renovada e vamos em frente”.

Cadê a qualidade?

Como se não bastasse a baixa qualidade dos serviços de asfalto que vêm sendo realizados em nosso Estado, onde rodovias recém-inauguradas já se apresentam deterioradas, com camadas de asfalto com espessuras aquém do exigível (segundo revelação de empresário contratado para realização de tais serviços); falta de acostamento em inúmeros trechos; agora surge o órgão responsável pelas citadas obras, “brincando” com a vida humana!

Morte do empresário

Existem muitos rumores em torno do acidente que vitimou um empresário sergipano, recentemente, por falta de sinalização e suposto projeto inadequado para a região da orla. A informação é que moradores da região estão revoltados e insatisfeitos com a arrogância e prepotência dos técnicos que trabalham na obra. Amigos e familiares da vítima também devem buscar as medidas cabíveis para que novos acidentes não voltem a ocorrer na região. É lamentável.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

