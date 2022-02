10 mil candidatos participarão da seleção do Pré-Universitário

Locais de prova poderão ser consultados a partir desta quarta-feira, 16

Já está tudo pronto para o Processo Seletivo do Curso Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni/Seduc), que acontecerá no próximo domingo, 20. Ao todo, as provas acontecerão em 36 locais, distribuídos por todo o Estado, que serão divulgados na próxima-quarta-feira, 16, no portal da Seduc (www.seduc.se.gov.br). Os candidatos deverão ter em mãos um documento oficial com foto e caneta de material transparente e tinta preta. Os portões serão abertos às 7h e fechados às 8h. Já as provas acontecerão das 8h30 às 11h30.

De acordo com a coordenadora do Curso Pré-Universitário, Gisele Pádua, 9.951 candidatos se inscreveram para disputar uma das 5.450 vagas ofertadas. Os participantes farão uma prova de 40 questões de todas as áreas do conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias. Além dessas áreas, haverá também uma prova de Redação, que deverá ser redigida em forma de texto dissertativo-argumentativo com no mínimo oito e no máximo 30 linhas.

Gisele Pádua explica que todas as questões que os candidatos terão que responder são inéditas, elaboradas pelos próprios professores articuladores do Preuni. O nível dos itens é de 1º e 2º anos do ensino médio. Quanto à questão dos horários de entrada e de saída, o processo seletivo seguirá à risca todas as exigências do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A coordenadora disse ainda que o processo seletivo é extremamente importante para que o aluno se acostume com o processo do Enem. “Por isso a gente faz questão de elaborar uma prova no mesmo modelo do Exame Nacional do Ensino Médio, para que o aluno já tenha a responsabilidade de saber o que quer e o que vai estudar durante o ano. Para a equipe do Preuni, a prova servirá como um diagnóstico para sabermos como estamos recebendo esses alunos e como iremos imprimir força para melhorar a aprendizagem e ter um resultado positivo no final do ano”, afirmou Gisele Pádua.

O resultado será publicado no dia 8 de março. Os candidatos classificados dentro do limite de vagas disponíveis por polo deverão realizar sua matrícula nos locais e horários estabelecidos no edital, no período de 9 a 11 de março. A seleção é direcionada aos egressos da Rede Estadual ou estudante concluinte do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino no ano letivo de 2021.

Matrícula

Os candidatos classificados deverão realizar sua matrícula no período de 9 a 11 de março, devendo entregar uma fotografia 3×4 recente, bem como a cópia legível dos seguintes documentos: carteira de identidade; CPF; comprovante de residência; declaração emitida por unidade escolar da Rede Pública comprovando a matrícula na 3ª série do Ensino Médio no ano corrente ou documento (certificado ou declaração) atestando que o candidato concluiu o Ensino Médio na Rede Pública; ou documento de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de inscrição no Encceja Ensino Médio em 2022.

Os candidatos para os quais o ano letivo de 2021 ainda não tenha se encerrado deverá apresentar declaração atestando que está regularmente matriculado na Rede Pública e apto para cursar a 3ª série do Ensino Médio regular ou Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio (EJA-EM) no ano de 2022. O início das aulas está previsto para o dia 14 de março.

