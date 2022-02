Deputado Gilmar Carvalho pede pagamento do piso dos professores

O deputado Gilmar Carvalho se pronunciou na Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira (15) e agradeceu aos colegas parlamentares a aprovação da Indicação nº 837/2021, de sua autoria, que sugere ao Governo do Estado a promoção do pagamento do piso salarial do magistério estadual.

A Indicação foi aprovada por unanimidade e Gilmar entende que, por determinação legal, prevista no artigo 5º da Lei Federal nº 11.738/2008, o piso dos professores da Educação Básica deve ser atualizado, anualmente, no mês de janeiro, seguindo o índice de correção apresentado pelo Governo Federal. O deputado afirma que os recursos e os mecanismos de cálculos existem.

Além disso, o deputado deu boas vindas ao presidente da Casa em exercício, deputado Francisco Gualberto, e anunciou que, em breve, estará protocolando novas Representações.

Por Assessoria Parlamentar