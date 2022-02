Deputado Laércio Oliveira discute projetos para Simão Dias

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) recebeu na tarde desta segunda-feira, 14, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, que estava acompanhado do deputado estadual Luciano Pimentel e do secretário municipal de Administração, Claudiano Soares. Eles discutiram sobre as demandas do município e sobre projetos que possam beneficiar a população local. Um dos assuntos tratados foram os recursos das emendas parlamentares.

Para Luciano Pimentel, Laércio demonstra uma preocupação social e uma atenção com o desenvolvimento econômico dos municípios. “Ele é sempre muito receptivo e preocupado com ações que possam beneficiar diretamente a população. Quando apresentamos algum projeto ele sempre questiona quantas famílias serão atendidas, portanto é um político que se coloca à disposição para ajudar a minimizar as dificuldades do povo através do seu gabinete”, avaliou.

O prefeito Cristiano Viana agradeceu ao deputado pela atenção e lembrou que Laércio sempre ajudou o município de Simão Dias. “No ano passado, nós apresentamos propostas para a cidade e ele destinou emendas. Este ano, ele recebeu nossos pedidos e garantiu analisar e nos retornar. É um deputado que sempre teve um olhar especial para a nossa cidade. Que ele continue sempre olhando para o povo de Simão Dias”, disse o prefeito.

Foto assessoria

Por André Carvalho