Dieta sólida começa a ser administrada na alimentação de Luciano

O presidente licenciado da Alese, deputado Luciano Bispo, apresenta melhora diária em seu quadro de saúde. A comida sólida começou a fazer parte da dieta médica do parlamentar que ainda está na UTI semi-intensiva.

Nesta segunda-feira, 14 de fevereiro, conversou por telefone com familiares, interagiu com médicos e funcionários do hospital.

A recuperação continua dentro do esperado pela equipe médica e amanhã, 15, o deputado estadual Luciano Bispo deve sair da UTI semi-intensiva e poderá ser transferido, para o apartamento. O parlamentar só receberá visitas autorizadas pelos médicos e pela família.