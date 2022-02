Dr. Vanderbal Marinho lamenta a perda do pai e agradece apoio

O deputado Dr. Varderbal Marinho (PSC) fez um pronunciamento de forma remota na sessão desta terça-feira, 15, lamentando o falecimento do pai, o Sr. Austeclínio Marinho de Andrade, aos 96 anos no último dia 11, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“Hoje eu gostaria de me expressar sobre o episódio lamentável que foi a perda do nosso pai, amigo e nosso tudo, Austeclínio Marinho de Andrade foi sepultado na última sexta-feira, no Cemitério Colina da Saudade. Apesar da idade avançada, meu pai era lúcido e tinha muitos ensinamentos a nos dar; aquela palavra certa na hora certa”, afirma.

Dr. Vanderbal lembrou que o pai cumpriu sua missão ao formar todos os filhos”E eram muitos filhos, mas ele conseguiu proporcionar educação, a união da família, a confiança e a honestidade; viveu em função de sua família e agora perdemos a referência e o grande mentor”, observa agradecendo todas as mensagens de apoio e de solidariedade que recebemos da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Ao final, o presidente em exercício, deputado Francisco Gualberto (PT) lamentou o falecimento do pai do colega Vanderbal Marinho. “Receba dessa presidência interina da Mesa Diretora da Alese, toda a nossa solidariedade, estendida aos seus familiares, à sua esposa Dra. Angélica Guimarães, aos seus amigos a todos que conviveram de perto com o seu pai. Nós temos a compreensão dador que passa, quem perde um ente querido”, afirma.

Foto: Joel Luiz/Arquivo

Por Aldaci de Souza