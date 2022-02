Eduardo Lima fala do seu trabalho nas Comissões da Câmara em entrevista ao Jornal da Xodó FM

Na tarde desta terça-feira, 15, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), falou sobre seu trabalho nas Comissões da Câmara Municipal de Aracaju, em entrevista ao Programa Jornal da Xodó FM com o jornalista e radialista Welderban Souza.

O principal destaque da entrevista concedida pelo vereador foi o importante trabalho que é realizado pelas Comissões Permanentes da Câmara. Formadas pelos próprios parlamentares, as comissões têm a responsabilidade de emitir pareceres técnicos sobre os assuntos aos quais se reportam.

Ao retomar os trabalhos esse ano, Eduardo Lima assumiu a presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, uma das mais importantes na Casa Legislativa. Com temas de suma relevância para população aracajuana, essa , já traz em suas discussões problemas relacionados ao o reajuste do piso salarial dos profissionais da educação, vetado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, ao qual o parlamentar é contrário ao veto, mas entede que o assunto precisa ser visto com cautela. Além disso a pasta trata de problemas relacionados ao desenvolvimento econômico cultural do município, entre outros.

Trabalho não falta para o vereador que é integrante da Comissão de Saúde, Direitos Humanos, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Está como presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da criança e do Adolescente, integra a Frente Parlamentar Evangélica da Câmara e preside a Executiva Municipal do partido Republicanos.

Dentre os assuntos discutidos na entrevista, Eduardo Lima mencionou a necessidade de fortalecimento dos equipamentos do poder público municipal que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social, CRAS, CREAS, Conselhos Tutelares, falou sobre vários de seus Projetos de Lei (PL), que estão em tramitação ou discussão, em especial falou sobre o PL nº 122/2021, que versa sobre o combate à pedofilia e cyberpedofilia, aprovado em primeira votação por unanimidade na Câmara.

Sobre as eleições em outubro, o parlamentar destacou que seu grupo político está lançando dois novos nomes, o do vereador de Nossa Senhora do Socorro, Léo Rocha, para candidatura a estadual e o do Pastor e Secretário dos Jovens Republicanos, Alex Melo, atitude que aos olhos de Eduardo Lima fortalece o partido.

“O ano passado foi de muito aprendizado mas eu só agradeço, agradeço a Xodó pelo espaço e quero dizer aos aracajuanos que podem contar com meu mandato, podem entrar em contato através do site www.eduardolima10.com.br e deixar suas demandas”, finalizou o vereador.

Foto: Naldo Santos