Energisa investe em melhorias na rede elétrica em Itabaiana

A Energisa promove constantes investimentos para desenvolvimento econômico e regional das cidades da sua área de concessão. No município de Itabaiana, será realizado um conjunto de obras que somam mais de R$ 1 milhão para melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica na região.

No pacote de obras, estão contemplados o deslocamento da rede elétrica facilitando o acesso durante as manutenções preventivas e corretivas, a interligação de circuitos para permitir transferências, agilizando a retomada do fornecimento de energia, e melhorias e reformas na rede elétrica aumentando a qualidade do fornecimento da energia.

O gerente de Construção e Manutenção da Energisa, Thyago Tanouss, destaca a importância das obras para o município. “São obras que vão trazer muitos benefícios para a região como a melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica, além da instalação de equipamentos com alta tecnologia que permitem o restabelecimento rápido de energia em casos de interrupção”, afirma Thyago.

A Energisa planeja realizar diversas obras em Sergipe, neste ano de 2022, que vão contribuir para a melhoria e a ampliação do fornecimento de energia como a aquisição de uma subestação móvel para utilização em manutenções preventivas nas subestações, evitando o desligamento programado. Serão investidos mais de R$ 125 milhões em obras.

