Equoterapia recebe visita de técnicos da Ufs para firmar ações

Foi com o objetivo de firmar ações de extensão vinculadas à universalidade Federal de Sergipe (UFS), que na última sexta-feira, 11, a equoterapia, Projeto do Batalhão da Restauração, recebeu a visita da Dra. Paula Gomes, professora e chefe do departamento de zootecnia da Ufs (Universidade Federal de Sergipe).

A visita teve como uma das finalidades o preenchimento do termo de cooperação entre a Ufs e o Batalhão da Restauração, onde, de imediato, foi feita uma análise técnica de todos os animais já disponíveis para o trabalho na equoterapia.

Também participaram da visita técnica os alunos Miradelson Carvalho, do 8º período de Veterinária e Daniele Matos, do 6º período zootecnia. Ambos irão participar dos trabalhos junto à equoterapia como extensão curricular.

Além desse convênio de extensão com a área de zootecnia, outros termos de parceria serão firmados com a Ufs.

Fonte e foto assessoria