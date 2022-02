Estudante sergipano da rede estadual conquista maior nota do país

Filipe Nunes, de 17 anos, é o único estudante da rede pública de ensino do Brasil a acertar as 44 questões válidas do exame

O sergipano Filipe Nunes Rezende acertou todas as questões de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021). Com o feito, o egresso do Colégio Estadual Professor Nestor Carvalho Lima, em Itabaiana, localizado no Agreste Central Sergipano, alcançou a nota 953.1, média máxima da edição, sendo ele o único estudante da rede pública de ensino de todo o Brasil a gabaritar as 44 questões válidas da prova de matemática.

“Estou me sentindo muito realizado e com um sentimento gritante de dever cumprido. Sinto-me ainda mais feliz por poder trazer essa nota e esse feito para Itabaiana e para todo o Sergipe, além de orgulhar todos os professores que já passaram na minha caminhada e todos os meus familiares. É o resultado de um dia de prova, mas que foi construído ao longo de vários anos não só por mim, mas também por todos os professores que me ajudaram. Futuramente, pretendo cursar medicina na Universidade Federal de Sergipe, no campus de São Cristóvão”, disse Filipe Nunes, que também garantiu destaque na prova de redação do Enem, conquistando 920 pontos.

Bastante focado nos estudos, este ano Filipe Nunes também foi destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática (Obmep), ficando em segundo lugar na etapa do Ensino Médio. “Não é a primeira vez que participo. Na verdade é a terceira vez que ganho medalha, mas nunca nesse nível, pois, como nenhum outro aluno chegou ao patamar de ganhar medalha de ouro no nível 3, eu consegui a maior nota da categoria, que inclui todo o Ensino Médio. Sinto-me muito feliz por perceber que todo o meu esforço ao longo desses anos estudando está gerando resultados. Isso me dá uma felicidade e uma motivação enorme”, declarou ele.

O excelente desempenho do estudante é motivo de orgulho para a comunidade do Colégio Estadual Nestor Carvalho. A diretora da unidade de ensino, professora Elizama Silveira Santos Moares, falou da emoção de ter acompanhado o crescimento do jovem ao longo dos anos. “Filipe é nosso aluno desde o 6º ano, e sempre foi muito esforçado e dedicado. Esse resultado de ter alcançado a maior nota do Brasil na prova de matemática nos enche de alegria, mostra a importância da escola pública e a contribuição dos seus professores nessa conquista”, salientou.

“Esses resultados refletem diretamente na autoestima da comunidade escolar e da nossa cidade, estimula ainda mais os nossos alunos e de certa forma aumenta a procura para a matrícula. Esse período de pandemia não foi fácil, mas conseguimos com muito trabalho manter o vínculo com o nosso estudante durante as aulas não presenciais, sobretudo intensificar as aprendizagens quando retornamos presencialmente. Todo esse esforço foi primordial para os resultados que estamos colhendo hoje”, finalizou Elizama Moraes.

