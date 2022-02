Georgeo Passos destaca posse do CFC e situação das Mangabeiras

O deputado estadual Georgeo Passos (CIDADANIA) usou a tribuna na sessão extraordinária desta terça-feira, 15, para destacar a posse do novo presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Aécio Prado Dantas Júnior, e a situação dos moradores da reserva das Mangabeiras. A Assembleia Legislativa de Sergipe iniciou nesta semana o Sistema de Deliberação Remota (SDR), que consiste na atividade presencial e/ou remota da atividade parlamentar durante às sessões plenárias.

“Parabenizo, mais uma vez, o contador Aécio Prado Dantas Júnior que foi recentemente empossado como presidente do Conselho Federal de Contabilidade. É o primeiro sergipano a ocupar esta posição no CFC. Nos orgulha muito vermos sergipanos assumindo estes espaços a nível nacional e prestigiamos a solenidade que reuniu familiares e amigos. Aproveito para solicitar o registro desta posse nas notas oficiais da Alese, pois é um cidadão conhecido em Sergipe pelo trabalho e competência com ampla experiência em conselhos e, agora, com segue com essa missão”, enfatizou.

Mangabeiras

Outra pauta apresentada pelo parlamentar foi a respeito da obra habitacional na reserva das Mangabeiras, localizada no bairro 17 de Março, Zona de Expansão de Aracaju. Na ocasião, Georgeo Passos exibiu um vídeo com a participação de um dos líderes que exerce a atividade do extrativismo da mangaba.

“Temos ali duas situações, ou seja, de um lado pessoas que desejam possuir uma habitação e do outro lado cidadãos que trabalham no extrativismo da mangaba há décadas cuidando daquela área, zelando por ela e no momento estão com receio de que o local seja destruído por parte da Prefeitura Municipal de Aracaju com as obras que estão sendo executadas. Desde o início se busca o diálogo e percebemos que tanto quem deseja uma moradia, como quem atua no extrativismo, possui um interesse em comum na ideia que as habitações sejam entregues, mas que não tragam prejuízos ao meio ambiente. Acompanho as decisões judiciais, inclusive a do Ministério Público Federal, porém trago aqui um depoimento de um dos líderes desta atividade com o objetivo de sensibilizar os colegas deputados sobre esta causa e que conheçam um pouco mais da localidade”, disse.

Com preocupação, o deputado destacou que esta é a ultima reserva de mangabeiras da capital. “Depois de tantos anos de preservação este espaço corre o risco de ser eliminado por conta das obras que avançam a cada dia. A mangaba é um símbolo do Estado de Sergipe e temos leis que valorizam o produto. No entanto, o prefeito da capital demorou muito para dialogar com a comunidade e as obras estão em andamento, trazendo o risco da possibilidade do extermínio das mangabeiras daquela área. A proposta de exibir o vídeo com o extrativista Wilson foi fomentar a discussão no plenário para que tenhamos a sensibilidade de contribuir com a sua preservação”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Por Shis Vitória/Alese