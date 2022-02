Governança Colaborativa é o novo grupo voluntário de excelência do CRA-SE

O Conselho Regional de Administração de Sergipe, no intuito de contribuir com os mais variados campos da profissão, consolidou a criação do grupo voluntário de excelência em Governança Colaborativa, tendo à frente a administradora, com vasta experiência da na área de atuação, Admª. Deborah Aroxa.

Agora, o conselho possui seis grupos voluntários em excelência, dentre eles estão: Empreendedorismo Feminino; Gestão Pública; Gestão Condominial; Governança Corporativa e Inovação; Liderança, Metoring e Coaching; e o novo de Governança Colaborativa.

Para esclarecer os administradores como irá funcionar, a administradora e coordenadora do grupo voluntário explicou. “A governança colaborativa é a governança pública em rede por meio de parcerias bilaterais ou multilaterais. Estas parcerias podem ser entre atores públicos ou com atores públicos e privados, tais como órgãos públicos, municípios, estados e governo federal, bem como atores dos diversos poderes. A governança colaborativa pode ainda envolver uma relação em rede com atores privados, organismos internacionais e especialistas da academia”, disse Deborah.

A administradora continuou. “O modelo de governança colaborativa trabalha a partir do estabelecimento de um propósito único, onde os respectivos atores agem em sua esfera de atuação e influência para mobilizar e fomentar iniciativas multidisciplinares que tem foco na solução de problemas complexos”, ponderou Aroxa.

História

Internacionalmente, desde o início dos anos 2000, muitos países da União Europeia iniciaram modelos de governança colaborativa. No Brasil, a primeira iniciativa de governança colaborativa de gestão em rede no Governo Federal foi a REDE SICONV, que iniciou as suas atividades no dia 02 de Abril de 2015. O Estado de Sergipe foi o segundo estado da federação a aderir a essa iniciativa, por meio de um acordo de cooperação técnica do Governo do Estado com o então Ministério do Planejamento, ainda no mês de abril de 2015.

De acordo com a coordenadora, desde então o estado tem participado ativamente desta rede. “O CRA-SE está implantando um Grupo de Governança Colaborativa para que especialistas de diversas áreas possam atuar de forma conjunta e complementar para a solução de problemas complexos no âmbito da sociedade sergipana, promovendo cada vez mais melhorias na administração pública”, finalizou a administradora Deborah Aroxa.

