Gustinho Ribeiro entrega caçambas para diversos municípios

Na manhã desta segunda-feira, 14, o deputado federal Gustinho Ribeiro esteve no Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS -, em Aracaju, para entrega de caçambas para municípios sergipanos.

As cidades de Campo do Brito e Moita Bonita receberam os veículos que servirão para diversos serviços realizados nos municípios. Os prefeitos Marcell Moade, de Campo do Brito; e de Moita Bonita, Dr. Vagner; além de diversas lideranças políticas participaram da solenidade.

O deputado Gustinho Ribeiro destacou o seu empenho em colaborar com os municípios sergipanos. “Por você, estamos buscando meios de fazer com que nossas cidades possam voltar a se desenvolver diante da crise que estamos enfrentando. É importante que possamos ser instrumentos de apoio para nossas cidades. Por Sergipe, nosso mandato está à disposição para isso”, garantiu.

