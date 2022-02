HNSC amplia serviços e passa a oferecer exame toxicológico

O Hospital Nossa Senhora da Conceição está com mais uma novidade para a população de Lagarto e da região Centro-Sul de Sergipe. Trata-se do exame toxicológico, exigido pela legislação de trânsito para determinadas categorias de habilitação.

Segundo o HNSC, a partir de agora, os motoristas poderão realizar esse exame na unidade de saúde lagartense, com a vantagem de contar com a rapidez na entrega do resultado.

Maiores informações acerca da realização do exame toxicológico, no HNSC, através dos telefones (79) 9 9985-3567 / (79) 3631-5886 / 9 9822-3536.

O exame toxicológico é uma análise que tem o objetivo central de identificar a presença de substâncias psicoativas, as drogas, no organismo. Com o teste, é possível saber se foi consumido entorpecentes pela pessoa em avaliação, nos 90 dias que antecederam a coleta.

Para alcançar a finalidade do teste, é necessária uma amostra de cabelo ou de pelos do corpo. Com o material, os profissionais estudam a queratina, identificando se há ou não a presença de entorpecentes. Desde 2015, o exame toxicológico é obrigatório para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, nas categorias C, D e E.

ASCOM / HNSC