Jackson esteve com Lula, avisou da candidatura ao Senado e acha que precisa avaliar tendência política do grupo

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) esteve com o ex-presidente Lula da Silva (PT), na tarde desta terça-feira (15), no Instituto Lula, em São Paulo. Considerou a conversa “ótima” e disse que fez um diagnóstico do momento político em Sergipe, além de avaliar diversos cenário da política nacional.

Avisou que é candidato a senador e disse-lhe que “deseja estar presente na sua campanha a presidente de República”. Contou que não pretendia ser candidato no pleito deste ano, mas decidiu depois da decisão do ex-presidente Lula em retornar ao Palácio do Planalto, “para fazer as mudanças que o Brasil precisa imediatamente”.

Informou que integra a base aliada do governador Belivaldo Chagas (PSD) e que não tem nenhum problema com ele: “somos amigos há muitos anos”. Entretanto acha que é preciso avaliar a tendência política do grupo, porque tem vários integrantes que têm outra linha política.

O ex-presidente Lula falou que iria analisar tudo que que fora dito por Jackson Barreto e que a preocupação demonstrada é com a necessidade de que tenha um suporte forte na Câmara Federal e no Senado da República.

Jackson Barreto disse que ele terá um senador certo de Sergipe; “sabe que sou candidato e que estou do lado dele sempre, há muito anos”. Jackson deixou o gabinete satisfeito e disse que haviam dezenas de políticos, inclusive governadores e senadores para conversa com o ex-presidente.