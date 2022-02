Movimento Polícia Unida realiza ato em frente ao Parque da Sementeira  para cobrar adicional de periculosidade

Integrantes do Movimento Polícia Unida realizaram uma nova assembleia-geral nesta terça-feira(15). O ato aconteceu em frente ao Parque Augusto Franco, em Aracaju.

Os policiais cobram ao Governo do Estado sobre as negociações, como explica o presidente da Associação dos Oficiais Militares de Sergipe, coronel Adriano Reis.

Os policiais percorreram as avenidas Oviêdo Teixeira e Sílvio Teixeira, e seguiram pela Avenida Adélia Franco, para o palácio dos despachos para entregar um documento e protocolar uma reunião com o governador do estado Belivaldo Chagas.

Em nota, governo informou que já está concluindo os cálculos de impacto financeiro, dentro das possibilidades do Estado, pra enviar para Assembleia Legislativa Projeto de Lei com melhorias salariais para os servidores públicos estaduais.

Foto Assomise