Mulher é assassinada dentro de casa por dois homens encapuzados no município de Itabaiana

Mais um feminicídio é registrado no estado de Sergipe. Desta vez, uma mulher identificada como Maria Aparecida Santana dos Reis, de 28 anos, foi assassinada a tiros no inicio da noite desta segunda-feira (14) por dois homens encapuzados.

As informações são de que o crime foi registrado no Bairro Oviêdo Teixeira, nas proximidades do antigo Plaza, no município de Itabaiana..

Segundo os policiais do Grupamento Tático Especial de Motos (Getam), do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) que atenderam a ocorrência, moradores da localidade ouviram vários disparos dentro da casa e viram quando dois homens saíram do local, fugindo em uma moto.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada, porém, Maria Aparecida já estava morta

O crime será investigado pela Polícia Civil.