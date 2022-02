Na Funasa, Luciano Pimentel busca informações sobre convênio

O deputado estadual Luciano Pimentel esteve na sede estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) nesta terça-feira, 15, para tratar sobre o convênio n° 0161/2018, referente ao programa de Sistema de Abastecimento de Água (SAA), que irá beneficiar a população do município de Poço Verde, no alto sertão sergipano. Em reunião com o superintendente Waldoilson Leite, o parlamentar buscou informações acerca do andamento das ações do programa.

“Recebemos essa demanda do vereador Tarcísio Fontes, um político atuante e atento às necessidades do povo de Poço Verde. Ele entrou em contato com o nosso mandato e pediu que pudéssemos intermediar o diálogo com a Funasa em Sergipe. Diante da relevância deste tema, solicitamos essa agenda com o superintendente que nos recepcionou de forma bastante atenciosa e detalhou os principais aspectos do convênio”, explica Luciano Pimentel.

De acordo com o superintendente da Funasa, as obras devem iniciar neste semestre. “Trata-se de um convênio de abastecimento de água que irá contemplar o Povoado Sorocaba, em Poço Verde. Em breve, estaremos entregando esse projeto analisado e aprovado para que o município realize a licitação e as obras sejam executadas. Acreditamos que ainda neste semestre as obras sejam iniciadas na localidade”, disse Waldoilson Leite.

Para o vereador de Poço Verde, a reunião foi importante para esclarecer alguns pontos da execução do convênio. “O deputado Luciano Pimentel sempre se coloca à disposição da população de Poço Verde. Neste sentido, quando discutimos a problemática do abastecimento de água no município, ele se comprometeu a auxiliar nesta questão. Saímos da reunião com nossas dúvidas sanadas e a boa notícia de que em breve o povo será complementado com esse projeto”, afirma Tarcísio Fontes.

Por Assessoria Parlamentar