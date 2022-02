No Dia internacional da luta contra o câncer infantil, Binho chama atenção para importância da prevenção e tratamento

O dia 15 de fevereiro foi a data escolhida para celebrar a Luta Internacional Contra o Câncer Infantil, a data marca a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do apoio aos familiares e crianças com a doença.

O câncer é a principal causa de morte entre crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos no Brasil, preocupado com esses números, Binho chama a atenção para importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

“O câncer infantil é a principal causa de morte entre crianças e adolescentes, e vale lembrar que o diagnóstico precoce é a forma mais eficaz de aumentar a chances de cura. Muitas crianças, principalmente em áreas carentes, morrem sem ao menos serem diagnosticadas. Por isso nesse dia de luta venho lembrar da importância da prevenção, do diagnóstico precoce e de oferecer um tratamento digno e de qualidade às nossas crianças” ressaltou Binho.

Por. Assessoria

Foto: Gilton rosas