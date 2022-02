Obras de reforma na Escola Otaviana Odíllia da Silveira seguem adiantadas no Povoado Brinquinho

Dentro da estratégia traçada pela Secretaria de Educação e Cultura para o retorno das aulas presenciais no município, a Prefeitura de Simão Dias segue em ritmo acelerado com a reforma da Escola Municipal Otaviana Odíllia da Silveira, localizada no Povoado Brinquinho.

A obra, autorizada na primeira quinzena de janeiro e dentro do Programa Acelera Simão Dias, conta com diversas melhorias e novas adequações para proporcionar mais conforto aos alunos, corpo docente e o pessoal de apoio da unidade de ensino.

Além da Otaviana Odíllia da Silveira, passam por reformas as escolas: Fabrício Policarpo do Nascimento (Pov. Caiçá de Cima), Desembargador Gervásio Prata de Carvalho (Pov. Curral dos Bois), Genésio Chagas (Pov. Cumbe II), Prof. José Celestino dos Santos (Pov. Mata do Peru) e Emílio Rocha (Pov. Lagoa Seca).

A gestão Nossa Força, Nossa Gente já realizou a reforma e entregou à população, as escolas Maria Eloísa Batista Santos, localizada no Povoado Sítio Alto e Maria Rabelo Barreto, situada no Povoado Salobra, além da Creche Manoel José de Matos no Conjunto Caçula Valadares.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias