Policia prende suspeito de roubar ônibus e recupera pertences das vítimas

Na madrugada desta terça-feira (15), policiais da 3ª Companhia do 8º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia/8º BPM) prenderam um suspeito de roubar passageiros que circulavam em um ônibus da linha Bugio/Atalaia. Os celulares pertencentes às vítimas foram recuperados durante a ação.

Segundo relato policial, a equipe foi acionada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública) para averiguar a informação de que um homem embarcou em um ônibus da linha Bugio/Atalaia no Terminal Leonel Brizola e, nas imediações do Bairro América, ameaçou os passageiros com uma faca e roubou diversos celulares.

No local, as vítimas informaram que o autor tentou se esconder no pátio do estacionamento de uma empresa de ônibus, também no Bairro América, logo após a realização do crime.

Com a informação, os policiais intensificaram as buscas no local e rapidamente prenderam o suspeito. No momento da prisão, o homem, de 21 anos, estava com uma bolsa contendo quatro celulares pertencentes aos passageiros e a faca utilizada durante o crime.

Após o reconhecimento das vítimas, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom/PMSE