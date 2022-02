Prefeito de Salgado visita Projetar-SE e conhece projeto

O Esporte em Salgado ganhou uma nova regra, o investimento. Na última segunda-feira, 14 de fevereiro, o prefeito do município, Givanildo Costa, visitou e conversou com parte da equipe do Projetar-SE e conheceu o projeto de construção de um campo de futebol para a cidade.

O investimento será no povoado Turma, a comunidade mais próxima da sede do município. Graças à emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis e o apoio do Projetar SE, um órgão do Banco de Sergipe (Banese) pertencente ao Governo de Sergipe, que elaborou o projeto arquitetônico, o sonho de parte do povo salgadense começa a se transformar em realidade.

Na reunião eles conheceram e discutiram alguns detalhes do projeto arquitetônico, que será viabilizado em breve. E trará mais qualidade de vida ao município com a prática mais digna de esportes como os salgadenses merecem. Nesse passo importante, o prefeito contou com as presenças dos secretários municipais de Esporte, Carlos Felipe Santana, de Obras, Silvano dos Santos, de Planejamento, Gilvando Barbosa, com o engenheiro do município, Henrique Figueiredo, e com o arquiteto Lucas César.

Assessoria de Comunicação