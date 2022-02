Aracaju realizará vacinação no Restaurante Padre Pedro, em parceria com Estado, na quarta e quinta

Nesta quarta e quinta-feira, dias 16 e 17, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realizará vacinação contra a covid-19 no Restaurante Popular Padre Pedro.

A ação é fruto da parceria entre o Município e o Estado, com o apoio da Secretaria de Estado e Inclusão Social. São esperadas cerca de 1.500 pessoas, as quais terão a oportunidade de completar o esquema vacinal primário ou ainda receber a dose de reforço.

“Essa vacinação no Restaurante Padre Pedro é mais uma ação de busca ativa para melhorar a cobertura vacinal da nossa população, o que já vem sendo feito também pela vacinação itinerante nos bairros”, destaca o coordenador do Programa Municipal de Imunização da SMS, Yuri Belchior.

Nesses dois dias serão disponibilizadas duas equipes de Imunização, compostas por dois enfermeiros e quatro técnicos de Enfermagem. As pessoas que frequentam o restaurante popular poderão se vacinar no horário das 8h30 às 12h. Para acesso à vacinação é necessário apresentar documento de identificação e o cartão de vacina.

“Na quinta-feira, 17, iremos fazer o levantamento da ação, para avaliar se o quantitativo de público esperado foi contemplado e se é necessário dar continuidade a essa estratégia”, adiantou Yuri.

De acordo com a secretária de Estado da Inclusão Social, Lucivanda Nunes, a expectativa é fortalecer o incentivo à prevenção da covid-19 junto aos usuários.

“É mais uma das ações que temos realizado voltadas para a humanização do serviço e acolhimento dessa população, que possui alto grau de vulnerabilidade. Temos cerca de três mil pessoas já cadastradas e, neste momento de pandemia, a vacinação do nosso público é uma ação que a gente vinha perseguindo com muita determinação, porque sabemos da importância da imunização para a continuidade da vida. Agradecemos às Secretarias de Saúde do Estado e do Município de Aracaju por terem se prontificado a nos ajudar nessa missão”, disse Lucivanda.

Foto: Marcelle Cristinne

Com informações da AAN