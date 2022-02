Prefeitura de Socorro realiza entrega de kits de enxoval para futuras mães socorrenses

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), realizou, nesta segunda-feira, 14, a entrega de kits de enxoval para bebês, através do benefício de Auxílio Natalidade às futuras mamães socorrenses. O benefício atende às famílias em vulnerabilidade social atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Durante o ano de 2021, a gestão municipal entregou mais de 270 kits de natalidade. O benefício garante roupinhas de bebê, mamadeira, manta, fraldas, sabonete e diversos outros itens essenciais para as primeiras semanas de vida do bebê. Junto ao kit, ainda é entregue também uma cesta básica para a família. A ação acontece após o atendimento e análise de dados para solicitação do benefício nos CRAS.

De acordo com Priscila Larry, coordenadora do CRAS Professora Maria Luiza Dantas, do Marcos Freire I, após a análise, os pedidos correspondentes ao benefício são encaminhados à Secretaria de Assistência Social. “Além da entrega dos kits, que são montados e entregues com recursos próprios do município, também fazemos o acompanhamento das futuras mamães e das famílias por meio de visitas domiciliares e outros atendimentos”, explicou.

Maria Tamires Rodrigues, de 28 anos, moradora do Loteamento Moradas do Sol, foi demitida pouco antes de descobrir que estava grávida e não conseguiu emprego desde então. No final do nono mês de gestação, ela agradece à Prefeitura pela concessão do benefício e pela iniciativa. “Os tempos estão difíceis, não só aqui em casa, mas para todos por causa da pandemia. Além do bebê que está chegando eu também tenho um filho de 11 anos para cuidar. Fiz o cadastro no CRAS e agradeço pelo acompanhamento constante que a secretaria faz comigo e minha família”, disse.

