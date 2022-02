Principio de incêndio é registrado em shopping localizado  no Bairro Coroa do Meio em Aracaju

O Corpo de Bombeiros Militar registrou no inicio da noite desta terça-feira (15) um princípio de incêndio foi registrado no Shopping Riomar, em Aracaju. O incêndio foi na praça de alimentação do shopping no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

De acordo com a assessoria, o fogo teria começado em um estabelecimento localizado na praça de alimentação.

Sobre as possíveis vítimas, a equipe informou que ainda estão investigando, mas ao que tudo indica, ninguém ficou ferido.

Foto reprodução das redes sociais