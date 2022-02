Princípio de incêndio na praça de alimentação do Riomar foi debelado em pouco tempo

Um princípio de incêndio em uma das praças de alimentação do RioMar Shopping, nesta terça-feira (15), amedrontou algumas pessoas que estavam no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local. Segundo o órgão, as chamas foram controladas pela Brigada de Incêndio do estabelecimento de compras.

A assessoria do Shopping Riomar informou que o estabelecimento continua funcionando normalmente e que apenas os restaurantes e lojas no entorno da Praça de Alimentação Rio estão neste momento fechados.

O shopping Riomar emitiu uma nota: “Sobre o ocorrido no início da noite de hoje (15/02) a administração informa que houve um princípio de incêndio em um restaurante da Praça de Alimentação Rio, mas que foi rapidamente contornado pela equipe do empreendimento”.

E conclui: As causa do incidente ainda não foram identificadas. O Shopping permanece funcionando normalmente, apenas os restaurantes e lojas da praça de alimentação Rio estão neste momento fechadas para finalização da limpeza”.