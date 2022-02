Nitinho: “Projeto de reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal de Aracaju será votado nesta quarta-feira”

Os servidores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) terão revisão salarial. O anúncio do percentual do reajuste será feito pelo presidente da Casa, Nitinho (PSD), na próxima quarta-feira, 16. O tão aguardado Projeto de Lei de Decreto Legislativo (PDL) deve entrar na ordem do dia a partir das 11h30 e será transmitido pela TV Câmara Aracaju 5.3.

Esse foi um compromisso firmado pelo presidente no final do ano passado, que cumpriu a promessa de receber o Sindicado dos Servidores e a Associação dos Servidores da Casa, para uma rodada de negociações a fim de tratar a revisão do piso salarial dos funcionários efetivos.

“Em virtude da pandemia, a atual situação financeira do país todos os setores pararam e agora, também com o alto índice de inflação, de forma desagradável que tanto afeta o povo brasileiro, nada melhor do que dar esse aumento para os servidores da Câmara para aliviar essa carga”, comemorou.

De acordo com Nitinho, a partir do dia 1º de março os servidores da Câmara Municipal de Aracaju já irão receber o reajuste salarial. “A valorização do servidor é um propósito desta gestão e um esforço conjunto pela redução de gastos, que tem contado com a sensibilidade e com o apoio de todos os vereadores”, disse.

Foto: Gilton Rosas

Por Agência Câmara Aracaju