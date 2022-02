Ricardo Marques cobra e apresenta resultados do seu trabalho na área da saúde

Desde o dia primeiro do seu mandato, o vereador Ricardo Marques (Cidadania) tem ouvido os anseios e reclamações do povo aracajuano nas mais diversas áreas. Levando o seu mandato para fora do gabinete em matérias que seguem a narrativa da comunicação, característica do jornalista Ricardo Marques que agora atua como vereador pela cidade de Aracaju.

O vereador tem trazido para suas redes sociais e também ao parlamento, reclamações diversas dos munícipes, sempre buscando o diálogo, sugerindo melhorias e buscando soluções.

“Acabamos de retornar os trabalhos da Câmara Municipal, mas não fiquei parado durante o recesso, eu e minha equipe continuamos trabalhando em busca da solução e para trazer respostas ao povo que me confiou um mandato de vereador”, disse Marques.

No final de 2021, o vereador trouxe para o parlamento uma denúncia acerca da quebra e falta de manutenção das câmaras frias que armazenam vacinas em nossa cidade, centenas de vacinas foram perdidas, entre elas de COVID-19.

Após confirmada, a denúncia do vereador Ricardo Marques, a Secretaria da Saúde revogou o contrato e abriu uma nova licitação para que outra empresa assumisse a tarefa de manutenção e zelo com as Câmaras Frias.

Ainda na área da saúde, o vereador foi convocado a visitar o Hospital Nestor Piva no mês de janeiro, após a denúncia de muitos pacientes que alertavam para a falta de triagem na sala de espera, lugar esse em que pessoas com síndromes gripais e suspeitas de Covid estavam ocupando o mesmo lugar de pacientes com outras enfermidades, além disso, o vereador constatou que a ala do Covid-19 da unidade não estava em funcionamento, mesmo depois de ter sido inaugurada no final de dezembro. Em visita na semana passada, o parlamentar verificou que a Ala finalmente foi inaugurada, mas o problema da falta de triagem continua a acontecer.

“Fiquei muito feliz em ver que a ala do Covid-19 voltou a funcionar, mas a questão da falta de triagem ainda me preocupa, vou contatar os órgãos públicos competentes para buscar uma solução dessa problemática, acredito que cobrar, propor soluções e apresentar os resultados positivos é uma dos funções dos políticos”, afirmou o parlamentar Ricardo Marques.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro