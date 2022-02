Rogério Carvalho lança na próxima sexta-feira a plataforma de governo “Sergipe de Todos”

Na próxima sexta-feira (18), no Iate Clube de Aracaju, a partir das 17h, acontecerá o lançamento do “Sergipe de Todos” – plataforma de governo com participação popular. A iniciativa, criada pelo senador e pré-candidato ao Governo de Sergipe, Rogério Carvalho, tem como foco a construção de um diálogo permanente com os sergipanos.

Funcionando através de eixos temáticos, que serão acessados e respondidos pelos cidadãos, o “Sergipe de Todos” pretende formar uma rede de comunicação entre as pessoas. A ideia é que todo o conteúdo captado sirva para a criação de um grande movimento popular, onde os anseios da população se converterão em ações governamentais.

A criação do “Sergipe de Todos” partiu das andanças de Rogério por todo o Estado. Atento ao que as pessoas sinalizavam em suas falas, nos mais diversos meios da sociedade, Rogério pontuou a necessidade de se criar uma plataforma governamental feita em parceria com os sergipanos.

“Queremos captar os sentimentos das pessoas, e o mais importante é que nós vamos fazer isso de forma coletiva, pois não aceitamos que ideias em prol de um todo nasçam apenas de um grupo fechado. Uma plataforma de governo deve ser feita por todos. É fundamental que a gente possa transformar essa ferramenta em um instrumento de mobilização e provocação da sociedade. Nós vamos fazer um programa para ser executado e que tenha a cara das necessidades da população sergipana, que dialogue com o que o nosso povo está pensando. Só ouvindo os sergipanos será possível traçar um planejamento real de futuro para o Estado”, informa Rogério.

A ideia da equipe que irá trabalhar com o “Sergipe de Todos” é que a plataforma aborde todos os temas que compõem a sociedade. Desta maneira, através do site www.sergipedetodos.com.br será possível mapear e saber o que os sergipanos desejam nas áreas da: saúde, educação, turismo, cultura, economia, trabalho, segurança, infraestrutura, agricultura e em todos os demais eixos.

“Nossa intenção é que todos os nichos profissionais participem. O Sergipe de Todos será um espaço democrático, aberto, e que abraçará todos os que queiram construir um Sergipe melhor e mais desenvolvido. Não existe mais aquela forma antiga de se fazer política, verticalizada. A sociedade mudou, as pessoas estão mais interessadas em todos os aspectos da política, e o reflexo disto tudo é uma maior mobilização social, seja no dia a dia ou pelas redes sociais. Desta forma, a criação do Sergipe de Todos se faz essencial em nossos dias”, explica Rogério.

A organização do evento seguirá todos os protocolos de saúde (com distanciamento entre as pessoas). Para participar, a pessoa deverá estar usando máscara e apresentar carteirinha de vacinação.

