Santana do São Francisco recebe caçamba truck adquirida com emenda parlamentar de João Daniel

Na tarde desta segunda-feira, dia 14, o deputado federal João Daniel (PT) fez a entrega de uma caçamba à gestão do município de Santana do São Francisco, adquirida através de emenda parlamentar. A entrega ocorreu com a presença do prefeito Ricardo Roriz, da secretária municipal de Assistência Social de Santana, Maria das Dores, e do coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS), Luciano Góes Paul, órgão através do qual o veículo foi adquirido.

Foram investidos R$ 340 mil na aquisição da caçamba Truck, modelo de 12 metros cúbicos que irá ajudar na administração municipal dessa cidade que tem a forte tradição econômica no segmento ceramista.

O deputado João Daniel ressaltou que a caçamba é mais uma ação do seu mandato para fortalecer a economia e o grande trabalho da gestão de Ricardo Roriz, que cuida da população de Santana do São Francisco. “Com isso vai ajudar a melhorar a economia e toda situação do município”, ressaltou o parlamentar.

O prefeito Ricardo Roriz agradeceu o veículo entregue e afirmou que o município de Santana do São Francisco é muito grato ao deputado João Daniel. “Uma caçamba dessa vem ajudar a gente a fazer, principalmente, o escoamento das argilas para os artesãos, a fazer o deslocamento de onde nós extraímos a argila e levar para as cerâmicas e também para consertar nossas estradas. Santana lhe agradece de coração”, frisou.

A secretária de Assistência, Maria das Dores, que também é presidenta do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, lembrou que o deputado João Daniel já destinou dois tratores para o município e agora essa caçamba. “Isso é muito importante para a economia e interfere diretamente na qualidade de vida dos santanenses. Santana só agradece ao deputado João Daniel”, afirmou.

Por Edjane Oliveira