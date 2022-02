Sávio visita Artesanato e comerciantes do bairro Industrial

Após chamamento dos comerciantes do Centro de Artesanato, localizado na Orlinha do bairro Industrial, o vereador Sávio Neto de Vardo (PSC), visitou o local e conversou com moradores e artesãs, que criticam a falta de segurança no local.

Segundo as artesãs, foram mais de 10 assaltos só no mês de janeiro, gerando preocupação e desconforto para elas, que comercializam seus materiais e pagam taxas. Além disso, elas reclamam que é necessário fechar mais cedo seus estabelecimentos por conta dos roubos.

O vereador Sávio destacou seu compromisso na busca de soluções e disse que “o espaço é privilegiado, pois está num importante ponto turístico da nossa cidade. Por isso, é necessário mantê-lo seguro para os visitantes e quem trabalha aqui”. Além disso, o parlamentar pontuou que falta monitoramento e presença efetiva da Guarda.

“Estarei em busca de uma reunião com o comandante da Guarda Municipal para cobrar uma atenção maior para a localidade. Aqui, daria para funcionar um posto fixo da Guarda ou da PM. Precisamos coibir a ação dos marginais e dar tranquilidade aos comerciantes e visitantes”, enfatizou o parlamentar.

Sávio também comunicou às artesãs que vai buscar monitoramento eletrônico para a localidade. “Recentemente, toda a Orlinha foi recuperada pela prefeitura. Esqueceram de melhorar a segurança. Precisamos sim de monitoramento eletrônico. A gente percebe que esse mecanismo de segurança tem em vários locais, como a Orla de Atalaia. Aqui, também merece e precisa”, garantiu o vereador.

No final do encontro, Sávio recebeu o agradecimento das artesãs. “A gente já cobrou muito, mas com a presença de um vereador, porque ele é o primeiro que vem aqui, tenho certeza que vai ser melhor para nós”, disse uma comerciante que preferiu não se identificar.

Foto assessoria

Por Marcos Simões