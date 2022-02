Ser Educacional inaugura usina fotovoltaica em Caruaru

Parque solar deve fornecer energia para todas as unidades do grupo no Estado de Pernambuco

O Ser Educacional, um dos maiores grupos de ensino superior do país, inaugurou uma usina fotovoltaica em Caruaru, agreste de Pernambuco. O parque solar está instalado no complexo da UNINASSAU na cidade e vai fornecer energia limpa e renovável para todas as unidades mantidas pelo Grupo no Estado.

Pensando na redução de custos com energia elétrica e na sustentabilidade, o Grupo investiu cerca de R$ 4,5 milhões nas Instalações. A usina utiliza diversas placas fotovoltaicas para transformar a luz do sol em eletricidade e enviá-la a outros locais por meio de linhas de distribuição.

“Com muita satisfação, inauguramos o nosso primeiro parque solar, em Pernambuco. O investimento realizado na usina é uma continuidade da nossa política de crescimento sustentável”, destaca o CEO do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz. “Estamos estudando, ainda, a possibilidade de ampliar este projeto, construindo outros parques em Barreiras (BA) e Juazeiro do Norte (CE), potencializando os benefícios que complexos como esse oferecem”, complementa.

A estrutura da usina é formada por 2.212 módulos da empresa WEG com placas bifaciais e nove inversores, tendo a capacidade de 1,2 MW pico. A expectativa é de produção de 2,3 GWh de energia 100% renovável ao ano. A usina vai alimentar todas as unidades de baixa tensão do grupo Ser Educacional localizadas em Pernambuco, além de algumas de alta tensão que ainda não estão no Mercado Livre de Energia. A economia será de 88% e é esperado retorno em menos de três anos.

