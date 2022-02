Setur realiza 42ª reunião do Fortur para apresentar o cronograma de eventos do turismo deste ano

Na reunião, foi destacado a importância de aprimorar o fluxo de turistas e o fortalecimento do setor no estado

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) realizou na segunda-feira, 14, a 42ª reunião do Fórum Estadual de Turismo de Sergipe (Fortur/SE), no Centro de Convenções AM Malls Sergipe, anfitrião do evento, que na oportunidade foi representada pela diretora Rafaella Mamede. A reunião foi conduzida pelo presidente do Fórum, o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto. Essa foi a primeira reunião deste ano da entidade, cujo objetivo foi apresentar o cronograma de eventos que a Setur pretende participar neste ano.

Abrindo a reunião, o secretário Sales Neto deu boas-vindas aos presentes. enfatizando a importância da reunião para aprimorar o fluxo de turistas e o fortalecimento do setor no estado, destacando também que o Fórum do Turismo é um espaço maior da governança do turismo no estado porque nele estão reunidos os principais representantes do trade turístico, poder público, poder privado, instituições, municípios, enfim, todos os parceiros que contribuem com o desenvolvimento do turismo em Sergipe. “Essas reuniões precisam ser frequentes porque nelas discutimos as principais diretrizes do nosso planejamento nesse setor, e colocamos na pauta para que possamos construir juntos. Essa é a nossa intenção: estarmos aqui para apresentarmos algumas pautas importantes, a exemplo dos eventos que iremos participar neste ano, assim como também queremos a opinião das pessoas que fazem o turismo do nosso estado para entendermos se esses eventos são os que realmente devemos participar, se algum precisa ser inserido ou mesmo pode ser substituído, entre outras pautas que surgirão, afinal, o fórum é o ambiente adequado para se discutir todas as questões do turismo do nosso estado porque aqui temos pessoas de alto nível que realmente entendem de suas áreas afins, e que nos ajudam a construir as políticas públicas com mais ênfase naquilo na área de cada um”, explicou.

Após a exibição de um vídeo autoexplicativo sobre o Mapa do Turismo, o secretário Sales Neto chamou a atenção de todos quanto aos prazos para os municípios atualizarem os cadastros já existentes, assim como a inserção de novos cadastros no Mapa cujo prazo para enviar as informações é até o dia 25 de fevereiro. “O Mapa do Turismo é fundamental a adesão dos municípios para que os Governos Federal e Estadual os conheçam e possam planejar as políticas públicas necessárias ao desenvolvimento do setor”, apontou o secretário Sales Neto.

Presente na reunião, o superintendente do IPHAN/SE, Diego Passos, expressou que ao término dessa primeira reunião de 2022 do Fortur/SE, ele mantém a mesma percepção de unidade do grupo. “Ao longo dos meses que venho participando das reuniões do Fortur vejo a união de um grupo em que todos estão voltados para o desenvolvimento turístico cultural do nosso estado. Hoje discutimos muitas coisas de forma objetiva, assim como todas as nossas demandas, dificuldades e aquilo que podemos somar”, disse.

Irma Karla, que atua no turismo há mais de 30 anos e na reunião representa o Sindicato dos Guias de Turismo de Sergipe, compartilha da mesma opinião de Diego Passos, acrescentando que foi muito proveitosa. “Vejo o quanto temos avançado em ações do Iphan que era muito apagado, não tinha muito dinamismo na parte de turismo, e hoje vejo que com a gestão do Diego há uma proatividade em conjunto com os outros setores, e isso é muito importante, afinal, todos nós do trade do turismo trabalhamos em parceria para que possamos desenvolver ainda mais o turismo sergipano, afinal, ninguém trabalha só, e essa união de ações eu vi hoje com os resultados nessa reunião”, afirmou.

O encontro contou com a presença de representantes das seguintes entidades ligadas ao turismo de Sergipe: Empresa Sergipana de Turismo (EMSETUR), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Microempresas (SEBRAE), Associação Brasileira de Indústrias de Hotéis (ABIH), ), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Associação Empresarial para o Desenvolvimento do Turismo de Sergipe (Sergipe Destination), Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Empresas de Entretenimento e Lazer (ABRASEL), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco do Estado de Sergipe (BANESE), Sindicato dos Guias de Turismo de Sergipe (SINGTUR), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS), Associação Brasileira dos Agentes de Viagem (ABAV), Associação Brasileira de Turismólogos (ABBTUR), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (FECOMECIO), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC).

Fonte e foto assessoria